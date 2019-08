La sindaca di Monfalcone vuole schedare i prof di sinistra | Avvelenano i

Monfalcone - prof la criticano e la sindaca leghista vuole monitorare le scuole : Per Anna Maria Cisint "gli insegnanti avvelenano i giovani e sono ostili agli amministratori". La prima cittadina aveva già bandito il quotidiano Avvenire dalla biblioteca comunale. Le reazioni: "Sono liste di proscrizione"

La sindaca leghista mette al bando i negozi etnici e fa il pieno di like : “Monfalcone non è la Mecca” : Anna Cisint, sindaca leghista di Monfalcone, mette al bando una serie di attività considerate "etniche". Money change, phone center, internet point, money transfer, sale giochi e centri scommesse, locali di pubblico spettacolo e centri massaggio saranno vietati a partire da ora dal centro storico. Entusiasti i suoi sostenitori: “Brava sindaca, Monfalcone non è la Mecca”.Continua a leggere