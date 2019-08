La Santa Sede vuol sfrattare i disabili morosi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Francesco De Remigis Quattro anni di affitto non pagati, poi interviene lo Stato francese. Ma non basta Parigi Quattro anni di affitto non pagato, un debito enorme e una famiglia sull'orlo dell'espulsione da un alloggio di proprietà del Vaticano. La società che lo gestisce ha trascinato la 59enne Pascale N. in tribunale, con la sorella e il fratello 60enne disabile: possono rimanere qualche altro mese nell'appartamento di proprietà dellasolo perché l'ha deciso un giudice. Che ha concesso poco tempo per regolarizzare. Poi la società che gestisce i circa 500 immobili parigini di proprietà dellatornerà a bussare alla loro porta per sbatterli fuori. Una decisione inspiegabile per l'avvocato di Pascale: «Non capiamo l'atteggiamento del Vaticano, perché da aprile 2017 è lo Stato che paga l'affitto ogni mese», spiega Baptiste de Monval. Nell'agosto 2016, lo ...

