La polizia ha arrestato più di 20 manifestanti a Hong Kong dopo gli scontri di ieri

La polizia russa ha arrestato la dissidente Lyubov Sobol : La polizia di Mosca ha arrestato Lyubov Sobol, una delle persone più in vista dell’opposizione al governo di Vladimir Putin. Sobol è stata arrestata mentre si dirigeva a una manifestazione non autorizzata per protestare contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione e

Tenta fuga e minaccia polizia con pistola : arrestato : Roma – Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Bastogi, a Roma, gli agenti del commissariato Aurelio notavano un gruppo di persone, tutte gia’ conosciute agli investigatori in quanto con diversi precedenti di Polizia alle spalle. Decidevano, quindi, di procedere ad un controllo di tutti i presenti. Intuita l’intenzione dei poliziotti uno di loro, destinatario di una sorveglianza speciale di pubblica ...

“Arrestato!”. L’ex compagno di George Michael finisce nei guai. La polizia allertata dai vicini di casa : le immagini di quei drammatici momenti : Un attacco d’ira violentissimo. Il protagonista di questa assurda vicenda è un volto noto: Fadi Fawaz, ultimo fidanzato di George Michael. L’uomo è stato arrestato mentre si trovava nella casa del cantante, dopo che i vicini avevano chiamato la polizia sentendo fortissimi rumori provenire dalla villa. Lo riportano varie testate inglesi, che pubblicano anche le foto dell’arresto dell’uomo che fu anche colui che la sera di natale del ...

La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane - dopo che una Corte di Bolzano lo aveva condannato per terrorismo : La polizia norvegese ha arrestato un mullah su richiesta delle autorità italiane e dopo che la Corte di Assise di Bolzano lo aveva condannato lunedì 15 luglio a 12 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Najmuddin

La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano della petroliera bloccata la settimana scorsa perché trasportava petrolio iraniano : La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano e il primo ufficiale della petroliera Grace 1, bloccata la settimana scorsa dal Regno Unito perché trasportava petrolio iraniano. Il Regno Unito – di cui Gibilterra fa parte – aveva spiegato di aver

Picchia vicina di casa e polizia scopre che è rapinatore : arrestato : Roma – Le ha procurato una frattura ad una costola, un trauma cranico, la contusione ad un braccio e numerose escoriazioni sul volto, il braccio ed il torace. A scatenare la furia del 42enne una banale lite iniziata tra la vittima e sua madre, a difesa della quale l’uomo e’ intervenuto, cagionando alla vicina di casa una prognosi di 30 giorni. Il 42enne, infatti, non si e’ limitato a discutere e a difendere la madre ma, ...

Scoglitti - non si ferma all'alt e sperona auto polizia : arrestato : Non si ferma all’alt e sperona una volante. Un 32enne arrestato dalla Polizia di Stato a Scoglitti. E’ accaduto sabato scorso, 6 luglio.

Civitavecchia - 30enne uccide la madre a coltellate e chiama la polizia : arrestato. “Ha problemi psichiatrici” : Ha ucciso la madre con con un coltello da cucina dopo una lite e ha chiamato la polizia. Poi, si è cambiato i vestiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, aspettando l’arrivo dei poliziotti. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato giovedì sera a Civitavecchia, vicino a Roma, con l’accusa di omicidio. La madre, di 55 anni, era già morta all’arrivo dei soccorsi. Sulla base delle prime ricostruzioni, il ...

Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana : Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana ed è accusato di “associazione con finalità di terrorismo”. I giornali, che hanno pubblicato tutti lo stesso identico articolo, scrivono che l’uomo arrestato si chiama Samir Bougana, che ha

‘Ndrangheta - maxi blitz della polizia in Emilia : arrestato il presidente del Consiglio Comunale : Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente a un gruppo mafioso. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano dell’organizzazione ‘ndranghetista Emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai ...

La polizia belga ha arrestato un uomo accusato di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles : La polizia belga ha arrestato un uomo con l’accusa di pianificare un attentato all’ambasciata statunitense a Bruxelles: l’uomo, di nazionalità belga e identificato soltanto come M.G., è stato arrestato sabato e ha negato le accuse. Il procuratore federale Eric Van

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per omicidio colposo - la polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...

Michel Platini è stato arrestato dalla polizia francese : L’ex presidente della Uefa e tre volte pallone d’oro Michel Platini è stato fermato a Nanterre, in Francia, per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar. Lo scrive Mediapart, il sito web francese indipendente fondato nel 2008 da Edwy Plenel, ex caporedattore di Le Monde. Secondo quanto si apprende, in questo momento Platini si troverebbe nell’Ufficio ...