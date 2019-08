La giustizia spiega lo sgretolamento confusionale dell’Italia

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2019) La strana vicenda del Csm e i comportamenti di Luca Palamara sotto indagine della procura di Perugia hanno un significato più profondo degli aspetti squisitamente penali verso i quali il garantismo è d’obbligo per cultura giuridica e morale. Questa vicenda è, purtroppo, però la punta di un iceberg e

