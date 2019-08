La banda dello spray della strage di Corinaldo | Se non era per i morti a Sfera

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019) Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana diEbbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per ite lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabilidiraccontano di giovani, dice il giudice, “privi di ogni scrupolo morale” e dall’ “elevatissima pericolosità sociale”.Un atteggiamento che è chiaro già tre mesi dopo la, quando alcuni di loro tornano a ipotizzare di utilizzare lo- lo chiamano ‘Laura’, come fosse un’amica di sempre e da sempre - come se nulla fosse accaduto a. Il 2 marzo sono in macchina Eros Amoruso (che ...

