Juventus | Paratici a Londra | lavorerebbe anche per lo scambio Dybala-Lukaku

Mercato Juventus - scambio Cancelo-Danilo : Paratici a Londra per chiudere : Mercato Juventus – La Juventus si muove su più fronti in Inghilterra. Da una parte l’intrigo Lukaku e il possibile scambio con Dybala al Manchester United, dall’altro l’operazione con il City per la cessione di Cancelo e l’inserimento nell’affare di Danilo. Trattativa che nelle ultime ore ha avuto un’accelerazione, con i bianconeri e i ‘Citizens’ più vicini nel definire lo scambio dei due ...

Mercato Juventus - rivoluzione in attacco : triplo colpo di Paratici : Mercato Juventus – La Juventus preme per lo scambio con il Manchester United tra Lukaku e Dybala. Trovato l’accordo di massima con il belga e i ‘Red Devils’, resta da sciogliere il nodo legato al trasferimento in Inghilterra del numero dieci argentino per la definitiva fumata bianca. In uscita anche Mandzukic e Higuain dopo Kean, quest’ultimo in volo verso la firma con l’Everton. Mercato Juventus, Paratici ...

Juventus - incontro tra Paratici e l’agente del gioiello del Barcellona : Juventus – Non solo Lukaku, Dybala e, in generale, le operazioni maggiori e più eclatanti. Non si è parlato solo di Danilo nell’incontro avvenuto oggi fra Paratici e l’agente del terzino: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, i due avrebbero discusso anche di Juan Miranda, terzino spagnolo classe 2000 di proprietà del Barcellona. La Juventus si sta muovendo in sordina anche per Juan Miranda: il […] ...

Lukaku Juventus - ci siamo : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Lukaku Juventus – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, nelle ultime ore è sbarcato a Londra per incontrare il Manchester United. Strategia, ormai, chiara: portare Romelu Lukaku a Torino e trasferire in Inghilterra il cartellino di Paulo Dybala. A tal proposito, sebbene la volontà della Joya significherà pressoché tutto nell’ambito di questa operazione, le società vanno avanti con ottimismo. Lukaku ...

Eriksen Juventus - è lui il nuovo obiettivo : pronto il piano di Paratici : Eriksen Juventus – La Juventus si sta dimostrando molto attiva sul mercato. Dopo l’acquisto importante di De Ligt, Paratici si sta concentrando sulle uscite. Già fatta per Kean all’everton che porta una plusvalenza nelle casse bianconere, adesso il DS bianconero cerca di sistemare gli esuberi. Khedira diretto verso l’Arsenal, Higuain sempre accostato alla Roma, Mandzukic […] More

Cessioni Juventus - Kean all’Everton : domani visite mediche - incasso monstre per Paratici : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, arricchita dagli arrivi di Buffon, Demiral, De Ligt, Pellegrini, Rabiot e Ramsey, la Juventus sarebbe pronta a metter mano anche al capitolo Cessioni. Perin viaggia dritto verso l’Aston Villa, anche se tutto dipenderà dalle visite mediche di rito. Non solo Perin, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare anche […] More

Cessioni Juventus - Kean ha detto sì : incasso monstre per Paratici : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, arricchita dagli arrivi di Buffon, Demiral, De Ligt, Pellegrini, Rabiot e Ramsey, la Juventus sarebbe pronta a metter mano anche al capitolo Cessioni. Perin viaggia dritto verso l’Aston Villa, anche se tutto dipenderà dalle visite mediche di rito. Non solo Perin, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare anche […] More

Calciomercato Juventus - clamoroso “Sportmediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

Cessioni Juventus - Paratici cambia piano : 8 addii - 280 milioni d’incasso : Cessioni Juventus- Fabio Paratici si prepara al capitolo Cessioni dopo la prima parte di campagna acquisti. Cessioni che potrebbero finanziare almeno altri tre colpi in chiave mercato. Perin potrebbe accordarsi con l’Aston Villa: 12-15 milioni la cifra che la Juventus potrebbe incassare dal suo addio. Tutto ovviamente dipenderà dalle visite mediche con il club inglese. […] More

Lukaku Juventus - scontro totale con l’Inter : Paratici sfida Marotta : Lukaku Juventus – Juventus contro Inter, la sfida eterna. Il teatro dello scontro non è però il rettangolo verde di gioco, campo di mille battaglie, ma il calciomercato. E tutto ruota intorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Antonio Conte freme dalla voglia di avere a disposizione il suo pupillo, profilo ideale per […] More

Juventus - Paratici in Inghilterra : avrebbe trattato le cessioni di Perin - Khedira e Kean : La Juventus è pronta a dedicarsi completamente al mercato, dopo la tournée asiatica che l'ha vista confrontarsi con Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Di recente Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato in Inghilterra per ascoltare le richieste di alcune società inglese interessate ad alcuni giocatori della rosa bianconera. Come è noto infatti, la Juventus ha una rosa ricca, conta ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Pogba Juventus - sfida Real-Juve : Paratici pronto all’affondo per il francese : Pogba Juventus – Sembra mancare davvero poco l’approdo di Milinkovic Savic al Manchester United. Il centrocampista della Lazio passerà nel club inglese per 100 milioni: l’agente Kezman ha raggiunto l’accordo totale con il club e alla definizione del colpo sembrano mancare pochissimi dettagli. Questo porterà alla cessione di Paul Pogba, che servirà al club sia per fare cassa, […] More

Juventus - Ceccarini : 'Paratici se prende Icardi a 50 milioni fa bingo' : La Juventus, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabio Paratici lavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata. Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro Icardi. Della possibilità che l'argentino passi in ...