Juventus | domani 5 agosto visite mediche per Alex Sandro e Dybala

Juventus - Kean all’Everton : domani le visite mediche. Occhio alle vere cifre dell’affare! : Kean EVERTON- E’ fatta, Juventus ed Everton hanno raggiunto un accordo totale per il passaggio di Kean in Premier League. Il club di Liverpool verserà circa 35-40 milioni di euro nelle casse bianconere. Come riportato da “Sky Sport”, il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Queste le vere cifre dell’affare. Base da […] L'articolo Juventus, Kean all’Everton: domani le visite mediche. Occhio ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Kean all’Everton : domani le visite mediche [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Non solo in entrata, la Juventus si muove anche in uscita, il club bianconero ha definito nelle ultime ore una trattativa importante. Moise Kean lascia l’Italia, il baby attaccante è esploso nell’ultima stagione ed adesso è pronto a trasferirsi in Premier League, esattamente all’Everton, secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ le due società hanno trovato l’accordo sulla ...

Juventus - domani scatta la seconda parte della preparazione : tornano Cuadrado e Bentancur : Da domani, per la Juventus scatterà la seconda fase della preparazione estiva. I bianconeri appena rientrati dalla tournée asiatica hanno ricevuto in regalo alcuni giorni di relax. Dunque per la Juve queste sono ore di riposo e da domani si riprenderà a faticare agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrà a disposizione un gruppo molto più folto visto che torneranno Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado che martedì mattina svolgeranno le ...

Juventus - Inter - partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 24 luglio : Mercoledì 24 luglio, Inter e Juventus scenderanno in campo per una partita di ICC (International Champions Cup). L'amichevole di lusso si disputerà a Nanchino, nella splendida cornice cinese, alle ore 13.30 italiane. Dopo aver operato prepotentemente sul mercato, le due compagini italiane si troveranno l'una di fronte all'altra in una sorta di Derby d'Italia. Si tratta di un assaggio pre-campionato. Ricordiamo che fra il 29 e il 30 luglio sarà ...

Juventus - tre giocatori in dubbio per la tournée asiatica : domani la conferenza di de Ligt : Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini rischia di saltare la tournée pre-stagionale in Asia a causa di un piccolo problema al polpaccio sinistro accusato in allenamento. Il neo tecnico Maurizio Sarri – secondo Sky – deciderà nelle prossime ore se portare il difensore dall’altra parte del mondo o se lasciarlo a Torino per recuperare. In dubbio anche le presenze di Aaron Ramsey e Duglas Costa. Intanto domani è ...

Juventus - De Ligt è sbarcato a Torino! Saluto ai tifosi - poi dritto in hotel : domani le visite mediche : Matthijs De Ligt è sbarcato a Torino: il giovane centrale olandese ha salutato i tifosi della Juventus, per poi fare tappa al J hotel in attesa delle visite mediche di domani “Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui“, sono queste le prime parole di Matthijs De Ligt nelle vesti di nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo diversi giorni di trattative serrate fra Juventus e Ajax (e ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...

Juventus - domani la presentazione di Aaron Ramsey [DETTAGLI] : Aspettando De Ligt, la Juventus si appresta a presentare un altro dei volti nuovi della rosa 2019-20. Si tratta di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dall’Arsenal. Il gallese non si sta allenando in questi primi giorni a causa di un infortunio che si protrae dalla scorsa stagione, procuratosi contro il Napoli in Europa League. Appuntamento per domani, alle 14.30, nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Calciomercato ...

Juventus - terzo giorno di ritiro : domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo : terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la ...