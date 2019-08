Italvolley da sogno | secco 0-3 all’Olanda | le ragazze della pallavolo staccano il pass

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Tre vittorie in 3 incontri per l’Italia al Preolimpico di Catania: le azzurre superano anche l’Olanda con un0-3 eilper le Olimpiadi di Tokyo 2020 Non c’è due senza tre! Dopo aver battuto Kenya e Belgio nelle prime due sfida, l’Italia firma il tris superando anche l’Olanda nell’ultima sfida del torneo Preolimpico in corso di svolgimento a Catania. Fate le valigie: si parte per Tokyo 2020! Grazie a questo successo infatti, letricolore si sono guadagnate unper le prossime Olimpiadi giapponesi. Vittoria importante quella arrivata per 0-3 contro l’Olanda, vera e propria bestia nera delleallenate da coach Mazzanti capace di rifilare un cocente 3-0 alle azzurre nei quarti di finale degli Europei 2017. Questa sera però, in campo c’è solo l’Italia. Sospinto dal tifo di Catania, il quintetto azzurro composto da Malinov in regia, ...