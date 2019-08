Italicus | Mattarella | ‘strage legata a strategia destabilizzante Italia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Quarantacinque anni or sono dodici persone inermi persero la vita a causa di un ordigno ad alto potenziale, collocato da sanguinari terroristi ed esploso sul treno, all’uscita della grande galleria dell’appennino, vicino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro. I procedimenti giudiziari non hanno potuto portare a sentenze definitive di condanna e il mancato accertamento di così gravi fatti interpella le coscienze di ciascuno. Si tratta di una lesione al principio di giustizia solennemente affermato dalla nostra Costituzione, a cui una comunità democratica non può mai rassegnarsi”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio.“Colpendo cittadini innocenti, la bomba -aggiunge il Capo dello Stato- voleva colpire la Repubblica e la convivenza civile degli italiani. Le indagini e i processi, ...

