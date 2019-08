Italicus | 45 anni dopo la strage non ha ancora responsabili Mattarella | “Lesione al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) “Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare. Seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti”. Con queste parole Ordine nero, associazione segreta terroristica neofascista, rivendicò – per poi sconfessare il volantino e affermare che era frutto di un’azione personalistica di membri bolognesi di Ordine nuovo – ladell’, che il 4 agosto del 1974 provocò 12 morti e 48 feriti: una bomba sventrò la quinta carrozza del treno che da Roma andava a Monaco mentre usciva dalla lunga galleria dell’Appennino tosco-emiliano, a San Benedetto Val di Sambro. Unache, 45, non ha: tutti gli imputati processati sono stati assolti. “I procedimenti giudiziari non hanno potuto portare a sentenze definitive di ...

