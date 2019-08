International Champions Cup | Handanovic si conferma para-rigori | l’Inter supera il

International Champions Cup - Manchester United e Milan regalano spettacolo : rossoneri ko ai rigori : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, in campo Manchester United e Milan che hanno regalato spettacolo in una partita che ha portato indicazioni soprattutto per Giampaolo, la squadra rossonera cresce in vista dell’inizio della stagione, in casa United invece fa rumore l’assenza di Pogba, ufficialmente per infortunio ma le voci di calciomercato continuano a fare rumore. La ...

LIVE Milan-Manchester United 2-2 (6-7 dcr) - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i Red Devils trionfano ai calci di rigore a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.40 Maldini Jr tradisce il Milan e il Manchester United batte il Milan ai rigori per il 7-6 totale dopo il 2-2 dei 90′. Match interessante per Giampaolo che può essere contento per l’ottimo gioco messo in mostra ma ancora una volta, l’attacco ha tradito. Ma i rossoneri hanno messo in campo tanto sacrificio e voglia di ...

International Champions Cup - Manchester United e Milan regalano spettacolo : finisce 2-2 : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, in campo Manchester United e Milan che hanno regalato spettacolo in una partita che ha portato indicazioni soprattutto per Giampaolo, la squadra rossonera cresce in vista dell’inizio della stagione, in casa United invece fa rumore l’assenza di Pogba, ufficialmente per infortunio ma le voci di calciomercato continuano a fare rumore. La partita si ...

LIVE Milan-Manchester United 2-2 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : finale tutto da vivere a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Finisce qui! Il Milan pareggia 2-2 contro il Manchester United. 93′ LINGARD! Tiro sbilenco e centrale: blocca Reina. 92′ Il Milan si difende come può: mancano 60″ alla fine. 91′ Alta la punizione di Fred. 90′ 3 minuti di recupero. 90′ CHE RISCHIO DI CALHANOGLU! James scappa via e al limite dell’area, il turco lo ferma e viene ...

LIVE Milan-Manchester United 2-2 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Lingard trova il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Palla geniale di Maldini per il portoghese che incespica sul pallone e cade in area. 78′ Grande giocata di Andre Silva che stoppa un pallone altissimo e subisce fallo. 77′ Altri cambi per Giampaolo: fuori Suso, tra i migliori nel primo tempo, Ricardo Rodriguez, Calabria, Borini e Piatek, impreciso in attacco. Dentro Bonaventura, Gabbia, Maldini, Conti, Strinic e ...

LIVE Milan-Manchester United 1-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : si riparte a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Tiro di Shaw da fuori area: corner. 46′ Si riparte a Cardiff! INIZIO SECONDO TEMPO 19.24 Ottimo primo tempo per i rossoneri, che dopo aver subito la manovra dei Red Devils, bravi a sbloccare il match con Marcus Rashford, hanno dominato la seconda parte del match grazie ad un Suso spaziale, che ha trovato il gol del pareggio ma anche altre giocate per Piatek&Co. Da elogiare ...

LIVE Milan-Manchester United 1-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : dominio rossonero a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44′ SUSO! Esagera dopo l’ottima giocata nel rientrare in area: tiro murato. 42′ Il Milan non molla: vuole il vantaggio prima dell’intervallo. 39′ PALLA ILLUMINANTE DI SUSO PER PIATEK! Il polacco non tocca il pallone delizioso dello spagnolo ma De Gea resta in piedi fino all’ultimo e mette il pallone fuori area. 37′ Ottimo triangolo tra Castillejo e ...

LIVE Milan-Manchester United 1-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Suso ristabilisce la parità! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Ottimo triangolo tra Castillejo e Borini: grande spirito di sacrificio sin qui. 36′ Murato McTominay: ottimo lavoro di Calhanoglu in difesa. 34′ Verticalizzazione interessante di Suso per Piatek: ottima tattica del Manchester United che lo becca in offside. 33′ Il Manchester United attende la mossa del Milan: ritmi blandi ora a Cardiff. 31′ Il Milan ha ...

LIVE Milan-Manchester United 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Rashford sblocca il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15′ Grande azione in solitaria del #10 che spacca in due la difesa partendo da sinistra e segna con un colpo da biliardo che accarezza il palo. 14′ Rashford! LO United sblocca IL match! INGLESE IMPRENDIBILE! 13′ PIATEK! Ottimo movimento ma Rojo lo ferma in tempo. 12′ Rashford! Reattivo Donnarumma sulla bordata da lontano. 11′ Lo United ha alzato il baricentro: ...

LIVE Milan-Manchester United - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : match di lusso a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Spiccano l’assenza di Romelu Lukaku nei Red Devils e le presenze del neo acquisto Rafael Leao nei rossoneri e Maldini Jr in panchina. 17.49 Ecco i giocatori a disposizione delle due compagini: MANCHESTER United: 22 Romero, 40 Pereira, 3 Bailly, 4 Jones, 38 Tuanzebe, 14 Lingard, 15 Andreas Pereira, 12 Smalling, 17 Fred, 21 James, 18 Young, 20 Diogo Dalot, 26 Greenwood, 28 Gomes, 36 ...

International Champions Cup - Milan e Inter in salita contro Manchester United e Tottenham : Dopo due sconfitte nelle prime due uscite nella International Champions Cup – contro Benfica e Bayern Monaco – il Milan tenta di invertire la rotta nella terza uscita contro il Manchester United. Missione difficile dal momento che i Red Devils sono imbattuti nella competizione e in lizza per la vittoria del torneo estivo. Il pronostico di Sisal Matchpoint infatti è a senso unico, gli inglesi conducono a 1.75, il successo dei ...

International Champions Cup - un gol dell’ex condanna il Milan : ci pensa Taarabt - vince il Benfica : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, continua la preparazione del Milan con il club rossonero chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, compito non facile per l’allenatore Giampaolo. In attesa di chiudere altri colpi sul mercato e soprattutto completare l’attacco il club rossonero in campo contro il Benfica, sconfitta con gol dell’ex. Nei primi minuti ...

LIVE Milan-Benfica 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : buona prestazione dei rossoneri ma a spuntarla sono i lusitani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE buona prestazione del Milan che però deve arrendersi alla rete dell’ex Taarabt. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! Benfica batte Milan 1-0. 92′ Ultimi assalti dei rossoneri con il Benfica chiuso nella propria area di rigore. 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 87′ ...

LIVE Milan-Benfica 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : l’ex Taarabt sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ SUSOOO!! Tiro a giro di sinistro che fa la barba al secondo palo. 78′ Colpo di testa di Chiquinho da buona posizione abbondantemente alto. 75′ Bolide scagliato da Suso ma Vlachodimos si fa trovare ancora pronto. 74′ Riprende il match, Milan a caccia del pareggio. 72′ Arriva il momento del cooling break, pausa di tre minuti. 70′ GOL DEL BENFICA! Tiro da ...