Insegue e tampona due ragazzi in scooter dopo lite | uno muore | l’altro è in fin di

Fonte : corriere

(Di domenica 4 agosto 2019) Tragico incidente alle 4 di domenica. Arrestato il conducente della vettura per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti

zazoomblog : Insegue e tampona due ragazzi dopo una lite: uno muore l’altro è gravissimo - #Insegue #tampona #ragazzi #lite:… - Italia_Notizie : Insegue e tampona due ragazzi in scooter dopo lite: uno muore, l’altro è gravissimo - laura12ottobre : eh si, la rabbia non fa tenere conto delle conseguenze. Insegue e tampona due ragazzi in scooter dopo lite: uno ? m… -