Insegue e tampona due ragazzi dopo una lite | uno muore | l’altro è gravissimo

Bergamo - dopo la lite in disco Insegue e tampona due ragazzi : morti entrambi : Orrore in provincia di Bergamo. Li avrebbe investiti volontariamente in seguito a una lite. Così sono morti due ragazzi nelle prime ore della mattina ad Azzano San Paolo. Le vittime sono Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi di Bergamo. Sono morti all'ospedale Papa Giovanni dov'era