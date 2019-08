Fonte : motorinolimits

(Di domenica 4 agosto 2019) Prima pole in carriera per Max Verstappen, grazie al tempo di 1.14.572s ottenuto su P Zero Red soft che vale ilassoluto dell’Hungaroring. Verstappen, così come gli altri cinque piloti nella top 6 al via, partirà su C3 medium, utilizzati per superare il Q2. Il pilota olandese della Red Bull ha ricevuto il … L'articolo Inildell’Hungaroring MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : In qualifica arriva il nuovo record dell’Hungaroring - MotoriNoLimits : In qualifica arriva il nuovo record dell’Hungaroring - autosprintLIVE : Ma subito dopo arriva anche Bottas, 1° in 1'16'489, ma a sua volta viene superato da Hamilton in 1'16'339. Sono si… -