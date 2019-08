‘In God we trust’ | dicono Ma si tratta del dio invisibile dell’Occidente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) In God we trust è stampato sul retro dei biglietti verdi chiamati dollari. Ci fidiamo di dio, crediamo in dio, ci rimettiamo a dio. Il dioappare per poi scomparire nell’invisibilità del sistema. Comanda, esige, detta comportamenti e opzioni di vita. La moneta lo materializza per poi diluirlo in una parodia di religione che tutto pervade e organizza. Un dio senza faccia e senza nome che prende in prestito tutto quanto gli serve per portare a compimento il suo piano di conquista imperiale. Un dio che fa dell’assenza e del vuoto l’orizzonte verso il quale andare che, come tutti gli orizzonti, si sposta più in là, avvicinandosi. Chi ritorna da lontano, dopo una parvenza di allontanamento dall’Occidente, lo nota come fosse una maschera che tutto ricopre e imprigiona. Il diopossiede piani e strategie di occupazione di ambiti, territori, usi e costumi. E’ ...

