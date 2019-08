In attesa della nuova web tax il fisco incassa dai big 2 | 2 miliardi

Borse - lo spread torna in area 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Mario Cerciello Rega - funerali in diretta su Rai 1. Folla in chiesa in attesa della salma Diretta : Carabiniere ucciso, Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai osserveranno un minuto di...

La replica del finale di Un Passo dal Cielo 4 su Rai1 il 28 luglio in attesa della quinta stagione in autunno : Siamo alle battute finali: la replica del finale di Un Passo dal Cielo 4 apre le porte all'attesa quinta stagione con la resa dei conti tra Francesco e il Maestro. Stasera, domenica 28 luglio, Rai1 manderà in onda l'ultimo episodio del quarto ciclo della fiction di successo, che lascia molte questioni in sospeso. A cominciare da Francesco ed Emma. I rapporti tra i due sono molto tesi, soprattutto perché il Comandante della Forestale si è ...

Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca : “È quasi tutto pronto” : Sossio e Ursula si preparano alla nascita della figlia Bianca: la coppia del Trono Over non vede l’ora di conoscerla Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti ad accogliere la loro prima figlia femmina. La coppia del Trono Over, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelano che tutto sta procedendo per il meglio. La […] L'articolo Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca: “È quasi tutto pronto” ...

Facebook Libra : in attesa della criptovaluta dilagano le truffe : Le false offerte per l'acquisto a prezzi stracciati della moneta virtuale proliferano su Instagram, YouTube e Twitter. Le pagine truffa scovate dal Washington Post

Tav - Conte : “No a ridiscussione opera a causa della ferma volontà della Francia di realizzarla. L’iter proseguirà in attesa del voto dell’Aula” : Se il Tav non è stato ridiscusso è per via “della ferma decisione della Francia di proseguire nella realizzazione” dell’opera. Un fattore decisivo, perché una decisione unilaterale dell’Italia “avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera spiega così la sua apertura alla realizzazione della Torino-Lione, in ...

Serie B - attesa per l’inizio della stagione : tutte le date - previsti 4 turni infrasettimanali : Grande attesa per l’inizio del prossimo campionato di Serie B che prenderà il via il 23 e 24 agosto, previsti quattro turni infrasettimanali. E’ la decisione presa dall’assemblea ordinaria della Lega che si è riunita oggi in via Rosellini, le date stabilite sono il 24 settembre, il 29 ottobre, il 3 marzo e il 21 aprile, confermate anche le soste per le partite della Nazionale ed il Boxing Day il 26 dicembre e il 29 ...

Palermo - il giorno della verità : alle 20 scade l’avviso del Comune - attesa per la nuova società : giorno della verità in casa Palermo, dopo le ultime settimane turbolente iniziate con l’inaspettata mancata iscrizione al campionato di Serie B. Oggi alle 20, infatti, scade l’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale riguardante l’individuazione del nuovo soggetto che acquisirà il titolo sportivo dei rosanero, partendo dalla Serie D. C’è tanta attesa per capire chi sarà a capo della società, con la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera rompe il ghiaccio con i 100 dorso. Obiettivo finale in attesa della distanza doppia : La seconda giornata del programma del Nuoto ai Mondiali di Gwanju 2019 rappresenterà l’occasione per vedere finalmente in azione la nostra Margherita Panziera, che testerà le acque del Centro acquatico internazionale di Nambu con le batterie dei 100 metri dorso in vista della “sua” gara sulla doppia distanza, che è prevista per le giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio. La trevigiana avrà quindi la possibilità di testare la ...

Napoli - il mistero dell'immagine della Madonna : in attesa dell'intervento della Chiesa il web si divide : La notizia dell'apparizione della Madonna Immacolata in un appartamento del corso Marianella in poche ore ha scatenato un putiferio sui social. Il web si è diviso a metà tra quanti...

«Gossip Girl» - le 10 lezioni di stile della serie tv (in attesa del ritorno) : 1. Lo stile anni '80 è sempre una buona idea2. Anche le uniformi scolastiche possono essere cool3. Le chocker oversize danno un tocco in più4. Il bianco è il colore dell'estate5. L'headband è un accessorio aristocratico6. Esiste il dress code perfetto anche per fare shopping a Parigi7. Gold is bold8. Anche il cappotto può essere uno statement piece 9. Il tubino è sempre sensuale, ma cutout lo è ancora di più10. Anche le rocker possono essere ...