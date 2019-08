Impresa record per l’”uomo volante” | sorvolata la Manica a bordo del suo flyboard

Impresa di Simona Quadrella : oro mondiale ai 1.500 stile - lacrime e record italiano : Che Impresa , per Simona Quadrella : la nuotatrice romana vince l'oro nei 1.500 stile libero alla finale dei mondiali di Gwanju. Vittoria accolta con lacrime di gioia. Una gara da incorniciare per l'azzurra che chiude con un super crono: 15:40.89, un tempo che frantuma il record italiano di Alessia F

Homar Leuci a caccia del record : l’apneista italiano tenta la storica Impresa dei -131m negli abissi del Mar Rosso : Homar Leuci, insieme per il record: l’apneista italiano tenta la storica impresa dei -131m in assetto costante negli abissi del Mar Rosso e lancia una campagna di crowdfunding per sostenere l’iniziativa. Appuntamento 22 al 29 giugno a Sharm el-Sheikh Si avvicina la fatidica data del 22 giugno, giorno in cui Homar Leuci – il più grande apneista italiano in attività – tenterà, 17 anni dopo il record mondiale di Umberto Pellizzari (-131m in ...