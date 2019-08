Ilary Blasi scopre il paparazzo | ma lo soccorre sullo yacht e gli offre il sushi

Ilary Blasi a Ponza accoglie fan e paparazzo a bordo : Cosa succede quando un paparazzo intercetta una barca con a bordo Ilary Blasi e Francesco Totti? Ha buone probabilità di essere invitato a bordo per un sushi, come ha mostrato la conduttrice nelle sue storie di Instagram. Dopo la parentesi spagnola delle vacanze a Ibiza e Formentera, la famiglia Totti come ogni anno ha scelto il litorale laziale per le ferie estive. Ilary Blasi e suo marito sono molto legati a questa terra e amano ...

Ilary Blasi in barca a Sabaudia scopre il paparazzo ma non si arrabbia : lo invita a bordo e gli offre il sushi : Ilary Blasi e famiglia in vacanza a Sabaudia è abituata ad essere inseguita dai paparazzi, tanto che la signora Totti non ha fatto una piega quando ne ha notato uno a bordo di un gommone....

Ilary Blasi - con chi farà coppia quest’anno in tv : Archiviate le vacanze da innamorata con il suo Francesco Totti, Ilary Blasi torna già al lavoro e si prepara ad una nuova stagione televisiva che la vedrà ancora protagonista. Cosa bolle in pentola per la bionda showgirl capitolina, lo svela una foto postata su Instagram. Nello scatto si vede una delle regine di Mediaset, come sempre sorridente, in compagnia di un uomo che, per una volta, non è il suo inseparabile marito ed ex capitano della ...

Ilary Blasi - via le parrucche : il nuovo look per tornare (con stile) in tv : Vacanze finite per Ilary Blasi, che dopo i giorni a Ibiza e a Sabaudia è tornata operativa. Si prepara alla nuova stagione televisiva e no, non stiamo parlando della sit-com sulla vita di coppia con Francesco Totti. Ma a proposito, stando a quanto riporta il settimanale Chi, le riprese di questo nuovo progetto che ha subito entusiasmato i tanti fan della conduttrice e dell’ex capitano della Roma sono già iniziate a Sabaudia e sono spuntati i ...

Mediaset - lo strappo di Ilary Blasi : i diritti del nuovo format non li vende al Biscione? : Qualche giorno fa era circolata la voce della nuova sit-com di Ilary Blasi e Francesco Totti, che racconteranno la loro vita di coppia. Il privato che diventa pubblico, insomma, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Voce confermatissima: i due stanno effettivamente lavorando a questo progetto. M

Ilary Blasi e Totti - news sulla sitcom : nessuna esclusiva per Mediaset : Casa Totti, novità e ultime anticipazioni sulla sitcom sulla vita di Francesco e Ilary Continuano a trapelare indiscrezioni sul nuovo progetto di Ilary Blasi e Francesco Totti: una sitcom sulla loro vita di coppia e sulla loro famiglia. Stando a quello che riporta il settimanale Chi, le riprese del progetto televisivo sono già iniziate a […] L'articolo Ilary Blasi e Totti, news sulla sitcom: nessuna esclusiva per Mediaset proviene da ...

“Torno con lui”. Fianco a fianco - l’annuncio di Ilary Blasi toglie ogni dubbio : Ilary Blasi sarebbe pronta per tornare in video. Dopo un lungo periodo di riposo seguito alla conduzione del Grande Fratello Vip, che ha lasciato pesanti scorie per via dei bassi ascolti, la signora Totti sta lavorando a un nuovo progetto. l’annuncio, tra le righe, è stata lei a darlo. Poche ore fa infatti la nota conduttrice su Instagram ha postato scatti e storie in compagnia di Alvin. Poco prima aveva pubblicato alcune Instagram Stories dove ...

Mediaset - la foto di Ilary Blasi che svela il suo futuro : una svolta radicale - a cosa sta lavorando : Continuano gli avvistamenti di Ilary Blasi insieme ad Alvin. I due, è cosa nota, sono molto amici e lo sono da parecchio tempo. Ma il fatto che continuino a mostrarsi insieme scatena il sospetto: in arrivo c'è qualche novità di lavoro? Ad ora non è dato saperlo. Per certo, in una story della condutt

Ilary Blasi - la foto del lato B che lascia senza parole : rappresenta il concetto di perfezione : È la donna del momento, Ilary Blasi. Le foto al matrimonio della sorella Silvia, le voci sulla "fiction" con Francesco Totti (un nuovo format che sarebbe in cantiere), l'abbandono della conduzione del Grande Fratello Vip a caccia di nuove avventure dentro a Mediaset. E ora anche questa foto, monumen

Ilary Blasi esplosiva : beccata in bikini - : Alessandro Pagliuca Ilary Blasi, fotografata da Chi, continua ad essere una delle donne più sexy d'Italia lary Blasi è stata paparazzata dai fotografi di Chi durante una giornata di relax al mare insieme a tutta la famiglia. Super sexy, la padrona di casa del Grande Fratello Vip è stata immortalata in una posa scultorea, che lascia vedere le forme perfette della conduttrice Mediaset. Un corpo, da far invidia a qualsiasi modella ma, ...

Ilary Blasi beccata al mare : lato B perfetto - che non ha rivali : Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo tanti rumor forse ci siamo. L’annuncio arriva direttamente dal settimanale Chi e farà felici i fan di una delle coppie più solide e amate del panorama nostrano dello spettacolo. Francesco, ex capitano e dirigente della AS Roma, e Ilary, apprezzata conduttrice Mediaset, avrebbero iniziato a lavorare insieme a un progetto televisivo. Un qualcosa alla Casa Vianello, per intenderci, una sitcom privata e ...

Ilary Blasi dimentica il GF Vip : registrato il programma con Totti : Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip: al via il nuovo programma con Francesco Totti Il magazine Chi ha lanciato una clamorosa indiscrezione che ha già infiammato gli animi in rete, e non solo. Di cosa si tratta? Secondo le voci di corridoio raccolte dal settimanale Chi pare che Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano registrato due numeri zero della sit-com intitolata Casa Totti. Due puntate che pare abbiano convinto i dirigenti Mediaset nel ...

Ilary Blasi - la sua vita con Francesco Totti diventa una sitcom : I più attenti avranno notato come, nelle ultime settimane, la vita social di Ilary Blasi e Francesco Totti si sia fatta decisamente più intensa. Da sempre grandi amanti della loro privacy, di recente la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di lasciarsi andare e raccontarsi su Instagram. Per la gioia dei fan, una delle coppie più amate dello showbiz italiano ha finalmente iniziato a sbottonarsi e a regalarci qualche dettaglio su ciò ...

“Abbiamo deciso”. Ilary Blasi e Francesco Totti - arriva l’annuncio : C’è un annuncio che ha fatto sussultare il web, tremare la televisione e vibrare gli smartphone. Protagonisti sono una delle coppie più amate e apprezzate del panorama nostrano dello spettacolo: Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui è il campione che tutti vorrebbero, il calciatore che ha giurato eterno amore alla Roma, alla sua città e alla sua famiglia, ma anche un classico romano tutto battute, prese in giro e divertimento. Lei invece non ha ...