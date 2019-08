Il ritorno di Tarantino fra nostalgia e canaglie

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Cinzia Romani DiCaprio e Pitt protagonisti in un omaggio al cinema di genere. Il film uscirà il 18 settembre «Sei un buon amico», dice Rick. Cliff risponde: «Ci provo!». Sono le star Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, per vedere i quali è delirio al cinema Adriano di Roma, dove alle nove di ieri mattina, in una città deserta e caldissima, si proiettava in anteprima C'era una volta a... Hollywood. Il nuovo film di Quentin, in uscita il 18 settembre, scatena folla e giornalisti e pazienza per le spinte e l'attesa di un'ora, prima che il regista, accompagnato dai produttori, da Leonardo DiCaprio e dall'affascinante Margot Robbie, appaia in maglietta nera, con su scritto: «Brutalism». Nella scena che mima la strage di Bel Air del 1969, quando l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, venne massacrata, incinta al nono mese, dagli hippies seguaci di Charles Manson, ...

