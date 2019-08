Il primo angelo trans di Victoria’s Secret e gli altri gossip del weekend

Fonte : vanityfair

Si chiama Valentina Sampaio, è brasiliana, ha 22 anni ed è ilessuale di. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram: la modella sudamericana, infatti, ha postato una foto di backstage rivelando la nuova collaborazione. Per l'azienda americana si tratta di un passo storico, proprio dopo le polemiche per le dichiarazioni di Ed Razek, chief marketing officer: «Il nostro show è una messa in scena della fantasia, non può prevedere donneo curvy». Valentina Sampaio, ildi Victoria's ...

