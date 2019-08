Il Pd litiga sulle petizioni anti-Salvini | Calenda uniamole

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto : Il Pd riesce a litigare pure sulle mozioni per cacciare Salvini : Il doppione Oltre il ridicolo: il Pd litiga anche sui no al leghista Petizione anche della segreteria. L’ex premier stoppa la raccolta firme per cacciare il ministro. Che si diverte su Twitter: “Geniali” di Salvatore Cannavò La Flat Tav di Marco Travaglio Mi scuso con i lettori per la nostra scelta eccentrica di aprire anche ieri la prima pagina con una notizia, anziché con l’ultima minchiata espettorata da Salvini spiaggiato con la ...