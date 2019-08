Il Giornale | La Juve ruota attorno alle esigenze di sua maestà Cristiano Ronaldo

Il Giornale : Il Napoli ha un motore più rodato di Inter e Juve ma le stesse incognite in attacco : Napoli, Juventus, Inter. Sulla carta sono le tre candidate allo scudetto, ma, ad oggi, restano cantieri a cielo aperto. Il Giornale valuta lo stato dei lavori dei tre club fino a questo punto del mercato e della fase che precede l’inizio del campionato. Manca meno di un mese al fischio di inizio e il motore del Napoli di Ancelotti sembra più rodato di quello di Juve e Inter che hanno cambiato allenatore in panchina. “Per digerire il ...

Il Giornale : il mercato ingordo della Juve per vincere la Champions : “Signora ingorda”, così definisce la Juventus il Giornale in un articolo in cui ripercorre tutti gli acquisti portati a termine dal club di Agnelli fino ad oggi sul mercato, ma anche i possibili arrivi alla finestra. I bianconeri hanno una sola ossessione, la Champions, che poi è quella di tutte le big d’Europa che ogni hanno, in periodo di mercato, si siedono al tavolo delle trattative e aprono i portafogli con l’unico ...

Il Giornale : La stagione non esaltante di CR7 che però ha portato De Ligt alla Juve : Il Giornale si sofferma sul primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non certo una stagione strepitosa per numero di gol, ma comunque di grande rilievo tecnico e caratteriale. In questa stagione Ronaldo ha totalizzato 43 presenze e 28 gol. Nella stagione precedente le presenze erano state le stesse, ma le reti realizzate erano 44. Nella Liga aveva segnato 26 gol in 27 presenze, in serie A, 21 in 31. “Cristiano non ha potuto ribadire ...

Il Giornale : Sarri alla Juve ha due obiettivi - battere in classifica Conte e vincere a Napoli : Tony Damascelli sul Giornale smonta il mito di “Sarri rivoluzione per la Juve”, che ha ricercato nel tecnico toscano un altro football, ma sempre la stessa meta: vincere. Dunque a nulla valgono le Contestazioni del momento, le mille recriminazioni sullo stile di Sarri lontano da quello della società bianconera. Maurizio non è un dilettante allo sbaraglio, precisa Damascelli, e se possono infastidire tuta e sigarette, non saranno di ...