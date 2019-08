Il Giornale | Icardi fa il bullo Siamo sicuri che voglia ancora giocare a pallone?

Il Giornale : Icardi - Dybala - Higuain. Messi alla porta - puntano i piedi per restare : Su Il Giornale i calciatori Messi alla porta che però puntano i piedi e non se ne vogliono andare. Ci sono sempre stati esempi di giocatori che hanno scelto di non lasciare la loro squadra. Come Gigi Riva al Cagliari, Luca Vialli alla Sampdoria, Totò Di Natale all’Udinese, Totti, Paolo Maldini e tanti altri. Ma per i nomi che circolano in questa estate di mercato le cose sono un po’ diverse. Icardi, Dybala, Higuain. Il pasticcio ...