I migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta

migranti - sbarcati a Malta i 40 a bordo della Alan Kurdi : Sono invece ancora in mare le 121 persone salvate da Open Arms: la nave della ong naviga tra Lampedusa e Malta

Open Arms salva altri 69 migranti - ora sono in 123 a bordo : La nave della ong spagnola soccorre "persone con evidenti segni di torture subite in Libia". "Ci sono bambini e donne incinte, una già in travaglio". E Salvini parla ancora di "ricatto" della Ue sulla disponibilità della Germania

migranti - Open Arms ne soccorre altri 68 - ora a bordo sono 123 : “Serve un porto sicuro” : La nave della Ong Open Arms ha soccorso altri 68 Migranti alla deriva nel mar Mediterraneo: si aggiungono ai 55 salvati ieri. Ora sull'imbarcazione si trovano, in totale, 123 Migranti. L'equipaggio si appella agli stati che affacciano sul Mediterraneo e chiede un porto sicuro in cui poter approdare per procedere con lo sbarco.Continua a leggere

Nave Alan Kurdi : “Non riportiamo migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

Gregoretti - sbarcati i migranti. Arrestati i due scafisti a bordo : Angelo Scarano Sono stati fermati due scafisti tra i migranti sbarcati dalla nave Gregoretti. Adesso dovranno rispondere dell'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina I migranti della nave Gregoretti sono sbarcati. Dopo qualche giorno di stallo nel porto di Augusta, il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei 116 naufraghi salvati in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ma durante le operazioni di sbarco ...

Matteo Salvini darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti : Lo ha detto in video pubblicato questa mattina su Facebook, spiegando che i migranti andranno in cinque paesi e in alcune «strutture dei vescovi italiani»

migranti : Procuratore Siracusa - ‘a bordo 29 malati tra cui 25 casi di scabbia’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sulla nave Gregoretti della Guardia costiera, attraccata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa), ci sono 29 malati tra cui 25 affetti da scabbia. A spiegarlo è il Procuratore di Siracusa Fabio Scavone che coordina l’inchiesta sulla nave. “A bordo della Gregoretti abbiamo nel complesso 29 persone affette da patologie patologie diverse, tra cui 25 casi di scabbia, uno di tubercolosi più ...

Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo

migranti : per la Gregoretti ancora una notte al porto di Augusta - a bordo 115 naufraghi : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – ancora una notte alla banchina Nato del porto di Augusta (Siracusa) per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera con a bordo 115 Migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare. Ieri sera sono stati fatti scendere 16 minori. Uno è poi stato costretto a risalire a bordo perché ha 20 anni. Il Governo insiste e annuncia che “non scenderà nessuno fino a quando l’Europa non se ne farà ...

A terra 16 minori - i 115 migranti a bordo : “Quando potremo scendere anche noi?” : Resta in rada ad Augusta la Gregoretti. Sulla nave della Guardia costiera casi di scabbia: cresce la tensione

I migranti ancora a bordo della Gregoretti e i due mondi paralleli del governo sulla Tav : Il funerale del brigadiere Cerciello. Succedono cose già gravi per conto loro, ma se alla gravità si aggiunge la grevità allora sono guai. E viene minata la capacità di funzionamento della democrazia, dello stato di diritto, del sistema liberale. I nemici di questi tre pilastri dell'efficienz

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere parte dei 131 migranti a bordo : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. La Commissione europea sta portando avanti la trattativa con gli stati membri per redistribuire i migranti.Continua a leggere