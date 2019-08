Hungaroring | Hamilton-Verstappen che show! Vettel a podio ma che distacco…

F.1 - GP Ungheria - Hamilton batte Verstappen all'Hungaroring : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale, mettendo una seria ipoteca sul suo sesto titolo iridato nella giornata in cui il suo diretto rivale, Valtteri Bottas, non è andato oltre l'ottavo posto. Hamilton ha battuto la concorrenza agguerrita di Max Verstappen, leader della gara fino a tre giri dalla fine, quando l'inglese della Mercedes ha sfruttato le sue gomme più fresche per sopravanzare l'olandese della ...