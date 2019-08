Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019) Ve lo ricordate IlRex? Bene, ora si è trasferito oltreoceano, o meglio, il suo discendente. E' stata la tv canadese CityTv a riportare sul piccolo schermo ilpiù, con un rebootserie austriaca (e poi italiana):& Rex, questo il titolo, andrà in onda da questa sera, domenica 4 agosto 2019, alle 21:20 su.Anche in Canada la formula non cambia ...

carmenFashionCr : Hudson e Rex su Rai 3: cast, attori e numero puntate - tvblogit : Hudson & Rex, su Raitre torna il Commissario a quattro zampe più famoso della tv - SerieTvserie : Hudson & Rex, su Raitre torna il Commissario a quattro zampe più famoso della tv -