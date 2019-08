Hawaii Five-0 e The Blacklist su Rai 2 lunedì 5 agosto | le anticipazioni

Ascolti Tv lunedì 29 luglio - Temptation Island Finale tra Black or White - Hawaii Five-0 : Ascolti Tv lunedì 29 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Finale – Canale 5 – milioni e % Black or White – Rai 1 – milioni e % Hawaii Five-0 (2 inedite + 1 replica) – Rai 2 – mila e % La mano sulla culla – Rai 3 – mila e % Act of Valor – Italia 1 – mila e % Gone (1a tv free 2 episodi) – Rete 4 – mila e % L’impero del sole ...

In Hawaii Five-0 8 su Rai2 il toccante episodio Grover-centrico - trame 29 luglio e 5 agosto : Il giorno libero di Grover si trasforma in qualcosa di personale nel primo episodio di Hawaii Five-0 8 su Rai2, in onda stasera 29 luglio. Mentre si trova in macchina con suo figlio Will, ad un certo punto, Grover si trova a dover affrontare una situazione che lo costringe a ripensare al suo passato. Si parte con l'episodio 8x13 intitolato Presunto colpevole, di cui vi riportiamo la sinossi: Quando un uomo accusato di aver ucciso sua ...

In Hawaii Five-0 8 su Rai2 Natale rovinato per Danny e Steve? Anticipazioni episodi 22 e 29 luglio : Un Natale un po' speciale per la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2 (anche se fuori stagione per la programmazione italiana). Danny e Steve vedranno le loro feste quasi rovinate a causa di due rapinatori che hanno scelto proprio i giorni natalizi per mettere a segno il loro ultimo colpo. Ecco le Anticipazioni su ciò che vedremo stasera, lunedì 22 luglio. Si parte con l'episodio 8x11 dal titolo Un Natale speciale, di cui vi riportiamo la ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 mette in pericolo le vite di Danny e Steve - anticipazioni 15 e 22 luglio : Una festa in mare su un lussuoso yacht si trasforma in tragedia per i suoi invitati (compresi i nostri eroi) che vanno incontro ad una morte orribile. Questa è la trama del primo episodio di Hawaii Five-0 8 su Rai2, in onda stasera, lunedì 15 luglio. Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo. Si parte con l'episodio 8x09 dal titolo “Morte in mare”, di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra indaga su una donna che è stata trovata alla ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - trame episodi 8 e 15 luglio tra incidenti e identità nascoste : Nuovo appuntamento con la squadra di Hawaii Five-0 u su Rai2 nella serata di lunedì 8 luglio. La seconda rete propone due episodi inediti dell'ottava stagione, seguiti da una replica. La programmazione resterà invariata per l'estate, salvo cambiamenti. Si parte con l'episodio 8x07 dal titolo "incidenti", di cui vi riportiamo la sinossi: Junior rischia di essere investito da una macchina mentre corre per la strada e scopre che alla guida c'è ...

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni 1° e 8 luglio e programmazione estiva : Finalmente tutto pronto per il debutto dei nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Stasera, lunedì 1° luglio, si riparte dal quinto appuntamento dell'ottava stagione. La programmazione della serie proseguirà per tutta l'estate, in particolare andranno in onda due episodi inediti seguiti da una replica, salvo variazioni. Si parte con l’episodio 8×05 dal titolo “Il sentiero della foresta”, di cui vi riportiamo la sinossi: Ad Halloween la ...