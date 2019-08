Gli italiani rapiti nel mondo

Sondaggi elettorali IPSOS : crisi di governo - italiani voGliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...

Dalla ricerca "Trust In The Digital Age" arriva un'interessante panoramica relativa alle abitudini degli utenti quando sfruttano le reti WiFi aperte

Clasica San Sebastian 2019 : male Gli italiani. Giulio Ciccone il miGliore deGli azzurri ha chiuso in undicesima posizione : La Clasica di San Sebastian 2019 sarà ricordata per il fantastico numero di Remco Evenepoel. Il 19enne ciclista belga a poco meno di 20 km dal traguardo è scattato staccando tutti, arrivando al traguardo in solitaria. male gli italiani, con il migliore degli azzurri, Giulio Ciccone, che si è piazzato undicesimo. Ad onor del vero il corridore della Trek-Segafredo è arrivato con il gruppo giunto alle spalle del vincitore. L’azzurro non ha ...

Masters 1000 Montreal 2019 : analisi del tabellone deGli italiani. Fabio Fognini vuole il quarto di finale contro Rafael Nadal : Sono tre gli italiani presenti nel tabellone principale maschile e una in quello femminile dell’Open del Canada, gli uomini giocheranno a Montreal, le donne a Toronto. Il contingente è già definitivo dato che non ci sono nostri rappresentanti nei tabelloni delle qualificazioni. In campo maschile Fabio Fognini è il numero 7 del tabellone e quindi, come tutte le prime otto teste di serie, usufruirà di un bye primo turno passando direttamente al ...

Spiagge : su 15mila bagnini italiani - 1 su 5 è donna - cresce anche la presenza deGli immigrati [GALLERY] : Ormai le donne hanno dimostrato ampiamente di saper fare lavori prima considerati (a torto) solo maschili. Un’altra prova a sostegno di questo è il fatto che tra i 14.750 bagnini operativi in Italia (11 mila gli addetti al salvamento) 1 su 5 è donna. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, infatti, se i maschi sono 12.390 (84% del totale), le donne sono 2.360, vale a dire il 16%, in crescita del 2% sull’anno scorso. Un lavoro ...

Moto2 – I Marquez dominano a Brno - pole di Alex in Repubblica Ceca : bene Gli italiani : Alex Marquez in pole position a Brno: lo spagnolo davanti a tutti nelle qualifiche di Moto2, bene gli italiani Un sabato nel segno dei fratelli Marquez a Brno: dopo la strepitosa pole di Marc, anche Alex ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca di Moto2. Il giovane pilota spagnolo ha fermato il cronometro su 2’06”787, a due secondi da Lowes. bene gli italiani, con Baldassarri terzo, dunque in prima ...

Marquez senza paura sotto la pioggia di Brno : pole capolavoro di Marc - Dovizioso miGliore deGli italiani : Marquez oltre ogni limite: lo spagnolo conquista la sua 58ª pole position in condizioni incredibili a Brno Una sessione complicata, quella di oggi delle qualifiche della Repubblica Ceca: la Q2 sul circuito di Brno ha reso vita difficile ai piloti, messi davanti ad una tosta scelta per quanto riguarda le gomme, su una pista a tratti asciutta, a tratti bagnata, con un accenno di pioggia negli ultimi minuti, che è diventata piano piano sempre ...

Terremoto - Gli architetti italiani : “Grave la mancanza di una strategia per la ricostruzione” : “I presidenti delle quattro Regioni interessate al Terremoto del 2016 e 2017 e i politici locali siano promotori, anche con iniziative radicali, di una significativa svolta nella ricostruzione: è grave la mancanza, ad oggi, di una strategia che, al di là della mera ricostruzione fisica degli edifici, punti innanzitutto alla creazione di un nuovo sistema socio economico il solo che può costituire il vero motore della ripresa, rappresentare ...

Giochi e scommesse - nel 2018 Gli italiani hanno speso 19 miliardi : Il 55,2% del totale (10,4 miliardi di euro ) è finito nelle casse dello Stato, come introiti erariali dal gioco legale. A questi vanno aggiunte le imposte versate da concessionari, gestori ed esercenti, che quest'anno - dopo l'approvazione del Decreto Dignità - hanno registrato l'ennesima impennata. Ad oggi, la tassazione complessiva del settore è superiore al 54 per cento

Sondaggio Ipsos - in caso di crisi di governo la maggioranza relativa deGli italiani vuole un Conte-bis con rimpasto : In caso di crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33% degli italiani ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e ...

Sondaggi elettorali TP - per Gli italiani il governo non dovrebbe proseguire : Sondaggi elettorali TP, per gli italiani il governo non dovrebbe proseguire Come in altre occasioni abbiamo svolto alcuni Sondaggi elettorali per Coffee Break, La7 che hanno riguardato sia le intenzioni di voto che l’opinione su diversi temi di attualità. Tra i partiti è sempre la Lega a dominare, con il 37,5% dei consensi, seppur in calo rispetto alla nostra precedente rilevazione in cui era sul 37,9%. Il Movimento 5 Stelle, suo ...

Vacanze last minute? Ecco le destinazioni più cercate online daGli italiani : Che sia per principio o per mera necessità, c'è sempre chi decide di ricorrere a una prenotazione last minute per le proprie Vacanze. Obiettivo: valorizzare la manciata di giorni di ferie ottenuta all'improvviso in un momento di inedita magnanimità del proprio capo, o evitare con attenzione le radunate di amici vari ed eventuali con le idee fin troppo chiare sin da gennaio su destinazione, hotel, giorni, voli, ...

Giro di Polonia 2019 : tutti Gli italiani al via e le loro ambizioni. Occhi puntati su Pozzovivo - Formolo e Ulissi : Tour de France ormai in archivio, si vola verso il Giro di Polonia, in programma da domani sabato 3 agosto a venerdì 9 agosto. È la prima breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento più importante per gli uomini dei grandi giri: la Vuelta a España 2019. Al via anche diversi corridori italiani deputati per puntare a far classifica, o lanciarsi nelle volate della prima metà del Giro di Polonia, oppure attaccanti, finisseur. Il faro ...

Questo governo ha stufato tutti (tranne il M5s) : Gli italiani vogliono il voto anticipato : Tira un vento sfavorevole al governo attuale, litigioso e confuso. Tre italiani su quattro vogliono il voto prima possibile...