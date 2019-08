Giro di Polonia 2019 | oltre 50 punti di sutura alla testa per Luis Angel Mate | “Il casco

Fonte : oasport

Durante la prima tappa deldi, vinta in volata da Pascal Ackermann, è avvenuta una brutta caduta a 20 km dal traguardo, che ha coinvolto due corridori della Cofidis:Ángel Maté e Filippo Fortin, che sono stati entrambi costretti al ritiro. I due corridori sono stati portati all'ospedale, in cui allo spagnolo sono stati applicati50diper chiudere la ferita, mentre all'italiano è stata riscontrata una doppia frattura delle costole. Attraverso il proprio sito ufficiale Maté ha così commentato l'accaduto: "Ilmi ha salvato la vita. Ho perso molto sangue e molto probabilmente dovrò rimanere un paio di giorni in osservazione. Ora penso solo a riposare, recuperare e tornare in bici il prima possibile".

