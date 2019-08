Giovanni Toti | altra bomba su Silvio Berlusconi | Ho sentito Mara Carfagna

Si chiamerà Cambiamo! il nuovo movimento politico di Giovanni Toti : Con Salvini "siamo su due spiagge diverse. Ma parallele". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista a Repubblica in cui spiega che non voterà la fiducia al decreto Sicurezza bis perché preferisce astenersi, e fa sapere che il suo nuovo movimento si chiamerà "Cambiamo!". "Non ci opponiamo ai provvedimenti giusti, come il decreto sicurezza. Ma se viene posta la fiducia, allora ci asterremo. Forse ...

Giovanni Toti - brutte notizie sul suo partito : arriva a Salvini e Berlusconi il sondaggio che lo vede al 2% : Matteo Salvini non si sbilancia troppo sull'addio di Giovanni Toti a Forza Italia. Il ministro dell'Interno sembra aver capito che quel progetto ancora poco delineato è solo uno spauracchio destinato a durare poco. Ad avvalorare questa tesi c'è il sondaggio finito nelle mani dei leghisti e di Silvio

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti lascia e si porta dietro parlamentari e senatori : ecco chi sono i big di Fi : "Questo partito è diventato Forza Ghedini e noi ci siamo stufati". Dopo il terremoto che ha scosso Forza Italia con l'addio di Giovanni Toti e l'autoesclusione di Mara Carfagna, i parlamentari sono sul piede di guerra. In realtà il Cavaliere, in vacanza a Porto Rotondo, già la sera stessa della "tav

Silvio Berlusconi - l'accusa di Giovanni Toti ad Agorà Estate : "Ecco a chi vuole salvare la poltrona" : Giovanni Toti torna a parlare dell'addio a Forza Italia, annunciato in occasione del "tavole delle regole" di giovedì 1 agosto. E picchia ancora una volta durissimo contro Silvio Berlusconi. "Tra traghettare Forza Italia al futuro, farla cambiare ma perderne sostanzialmente un pezzo di controllo, si

«Ognuno per conto suo» Il governatore della Liguria Giovanni Toti dice addio a Forza Italia : La decisione di Silvio Berlusconi di varare un coordinamento di presidenza senza di lui sarebbe il motivo che ha spinto il governatore della Liguria a lasciare il movimento di centrodestra

Sondaggio dell'Istituto Piepoli : Il partito di Giovanni Toti vale già il 4% e potrebbe crescere ancora" : Il progetto di Giovanni Toti, ormai libero da Forza Italia, è quello di dar vita a una formazione liberale, riformista e cattolica che si allei alle prossime elezioni con la Lega di Matteo Salvini e con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Per quanto riguarda il nome del soggetto politico - riferisc

Scissione in Forza Italia : Giovanni Toti va via : Il Governatore ligure lascia Forza Italia e accusa: “Non si ha intenzione di cambiare alcunché, dunque credo che questa avventura,

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non è più coordinatore di Forza Italia : Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato oggi di non essere più coordinatore di Forza Italia, una carica che aveva assunto soltanto lo scorso 19 giugno insieme alla sua principale rivale nel partito, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

Forza Italia - Giovanni Toti : “Avventura finita - ognuno per conto suo. Buona fortuna a tutti” : “Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, è Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti”. Così Giovanni Toti annuncia l’uscita dal partito dopo la riunione del tavolo delle regole, rispondendo a chi gli chiede se lascia Fi. L'articolo Forza Italia, Giovanni Toti: “Avventura finita, ognuno per conto suo. Buona fortuna a tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rottura fra Giovanni Toti e Forza Italia : "Ognuno va per conto suo" : Si consuma la Rottura fra Forza Italia e Giovanni Toti. A sancirlo le nomine decise da Silvio Berlusconi, che ha nominato un coordinamento a 5 per la Presidenza, escludendo il governatore della LiguriaBerlusconi, preso atto che il Tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori ed alla luce del suo esito, ha deciso la nomina di un Coordinamento di presidenza. A superamento degli incarichi conferiti in ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Silvio Berlusconi fa fuori Giovanni Toti : Lega - il piano del governatore : Per Giovanni Toti, coordinatore di Forza Italia e coscienza critica del partito, è il momento del fatidico bivio. Il governatore della regione Liguria è vicino all'addio proprio nelle ore in cui Silvio Berlusconi - si legge su Il Giornale - prova a sparigliare mettendo in campo la proposta di creare