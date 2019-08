Giochi del Mediterraneo | la candidatura di Taranto potrebbe slittare al 2026

Olimpiadi - a un anno da Tokyo 2020 lo sport italiano a caccia del pass per i Giochi. Dalla Cagnotto alla 14enne Pilato : ecco chi rischia : L’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016 vinse 28 medaglie. Ma la metà degli atleti che tre anni fa misero un metallo al collo, a 365 giorni dai prossimi Giochi estivi di Tokyo rischiano di non partire nemmeno per il Giappone. Le esultanze per le vittorie di Benedetta Pilato e Federica Pellegrini ai recenti Mondiale di nuoto, i più vincente di sempre per gli azzurri, non devono far illudere. L’Italia ha la consapevolezza di avere veterani ...

Chinajoy 2019 : mostrati decine di trailer dedicati a vari Giochi - tra cui alcuni della linea China Hero Project : Durante la conferenza dedicata al Chinajoy 2019 di Shanghai, Sony Interactive Entertainment ha presentato diversi trailer dedicati ai titoli in arrivo su PS4, tra cui alcuni della linea China Hero Project. Di seguito potete trovare la lista completa: Segnaliamo che Convallaria, Evitinction, Anno Mutationem, F.I.S.T., In Nightmare ed AI Limit fanno parte della linea China Hero Project di Sony. Inoltre è stato annunciato che Lost Soul Aside e ...

Il creatore di Assassin's Creed svela alcune delle sue idee per dei Giochi che spera di poter realizzare : Patrice Desilets, creatore del franchise di Assassin's Creed, ha una mente piena di idee per nuovi giochi. A parte lo sviluppo del tanto atteso 1666: Amsterdam, Desilets ha in serbo molti progetti che spera vengano presi in considerazione in futuro.Panache Digital Games, è uno studio che sta collaborando con Take-Two per portare il titolo indie Ancestors: The Humankind Odyssey sugli scaffali quest'anno e Desilets ne è a capo."Panache ha un'altra ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Pandemic - Downwell e altri Giochi entreranno a far parte dell'Xbox Game Pass ad agosto : Microsoft ha annunciato il primo round di titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto. Attualmente i giochi annunciati sono sei.A partire da domani 1 agosto Ashes Cricket sarà reso disponibile insieme a Pandemic e Downwell. La settimana dopo, l'8 agosto, sarà il turno di The Jackbox Party Pack 2 and Space Hulk Tactics.La settimana dopo, l'11 agosto, Slay the Spire entrerà a far parte del catalogo. Alcuni titoli saranno disponibili tramite Xbox ...

Letture d’Estate. Libri - Giochi - musica e relax nel cuore della tua città : 20 giugno – 1° settembre 2019 – Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma Fino al 1° settembre nei Giardini di Castel Sant’Angelo proseguono gli appuntamenti di Letture d’Estate: una delle più longeve manifestazioni dell’Estate Romana con tanti Libri, giochi, musica, relax e numerosi spazi ed eventi dedicati a grandi e piccini, un grande palco, artigianato di qualità, punti ristoro e le librerie di Invito alla Lettura. Dalle strofe del ...

Saw 5 : tutti i dettagli di trama - cast e Giochi del film del 2008 (con SPOILER) : Saw 5 è il quinto capitolo della saga cinematografica dedicata alla figura dell’Enigmista. L’horror segue ancora una volta le trappole mortali ideate da John Kramer, che continua a mietere vittime nonostante la certezza della sua dipartita. Per la prima volta, la pellicola del 2008 viene diretta da David Hackl che si avvale di una sceneggiatura ideata da Marcus Dunstan e Patrick Melton. La trama di Saw 5 ruota inoltre attorno alla ...

Governo - Salvini a Conte : “No ad altre maggioranze raccolte come i funghetti del Trentino - no a Giochi di palazzo” : “Oggi non ho capito perché Conte ha detto che in caso di crisi chiederebbe la fiducia alle Camere: noi vogliamo lavorare, fare riforme. Che bisogno c’è di lasciar pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte un po’ qui e un po’ lì come funghetti del Trentino, magari recuperando uno Scilipoti qui e uno Scilipoti qua?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. “Se c’è un Governo ...

GTA Online : i Giochi del Diamond Casino non sono disponibili in alcuna nazioni a causa delle leggi sul gioco d'azzardo : Rockstar ha da poco reso disponibile il lussuoso Diamond Casino per i giocatori di GTA Online, purtroppo però non tutti gli utenti potranno divertirsi con i giochi proposti a causa delle restrizioni imposte sulle leggi del gioco d'azzardo in vigore in alcuni Paesi.Alcuni giocatori hanno riportato l'impossibilità totale nell'accedere ai nuovi contenuti mentre altri parlano di limitazioni, in ogni caso i problemi si sono verificati nei territori ...

Abbagnale compie 60 anni che gioia Seul - rimpianti? i Giochi del '92 : Abbagnale compie 60 anni."60 anni e' una ricorrenza abbastanza importante, lo capisco, e andrebbe festeggiata meglio, ma mercoledì sarò in viaggi

Tour de France 2019 : Geraint Thomas - guai darlo fuori dai Giochi. Reazione d’orgoglio del gallese - ma la condizione traballa : Mai azzardarsi a dar per vinto il campione uscente. Che si tratti un fenomeno affermato, o di Geraint Thomas, che nel giro di un paio di stagioni è arrivato sul tetto del mondo anche un po’ a sorpresa, prima di abdicare c’è sempre l’orgoglio che la farà da padrone. Quindi guai a dare fuori dai giochi il gallese del Team INEOS: nonostante due frazioni sui Pirenei non del tutto convincenti, il vincitore del Tour de France del ...

Fekir in pillole : i 7 milioni del Betis - il gesto alla Messi - Domenech : “Taci - non Giochi da solo” : Un po’ di notizie su Nabil Fekir, 26 anni la scorsa settimana, calciatore in trattativa col Napoli. Cicatrice «La cicatrice sul viso? Mi sono bruciato quand’ero piccolo. Giocavo a pallone in casa e ho colpito la padella con l’olio bollente. Fu colpa mia. È la vita, evidentemente doveva andare così. Non he ho mai parlato perché non me lo hanno mai chiesto. Non sono complessato. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio, ho giocato ...

Google Stadia sulla cresta dell’onda - ma cosa succede ai Giochi se il progetto fallisce? : Con Google Stadia l'industria videoludica mira a fare un salto nel futuro. Le tecnologie messe in campo dal colosso statunitense sono infatti pronte a modificare in maniera radicale lo scenario per quanto concerne i videogiochi, nonostante i tempi più o meno lunghi che si prospettano per il compiersi di questa vera e propria rivoluzione. Se da un lato l'impegno da parte di Google è innegabile, dall'altra è purtroppo doverosa da constatare ...