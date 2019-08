Geopolitica del cricket

Fonte : agi

(Di domenica 4 agosto 2019) Il calcio, certo, resta lo sport più semplice e diffuso al mondo. Il secondo con più proseliti sul pianeta terra è invece più complicato e geograficamente determinato, il, si focalizza su 12 Paesi, ma è addirittura una religione in alcune fasce del Sud Asia, un evento più geopolitico che un gioco quando coinvolge vicini popolosissimi come India (1.35 miliardi di abitanti), Pakistan (212) e Bangladesh (161). Si pratica nell'Inghilterra del sud-est già a partire dal 1300, importato da pastori fiamminghi, ed è una delle tracce più tangibili del colonialismo dell'ex impero britannico. In Gran Bretagna è ancora sport d'èlite. Fino al non lontano 1962, l'Inghilterra divideva ancora i sudditi del “bat & bowl” fra “gentlemen, che giocavano per puro piacere”, e “lavoratori, che venivano pagati ma spesso erano trattati come servi”. E, anche se poi, negli anni a venire, ha ...

marcell32459385 : RT @Gigi97540577: @Barbarasalusso1 @marcell32459385 Concordo con Te! È stata l’entrata in guerra a fianco dei tedeschi la scelta errata e s… - boncop : RT @mani72012: Ma chi si crede di essere sta donna? Con quale diritto allontana il rappresentante del Ministro dell'Interno? Difesa: Trenta… - BenaliCarla55 : RT @EdoardoSecchi_: Con Alexandre Del Valle, uno dei massimi esperti di geopolitica e Islam. @alexdelvalle3 @lauranaka @alelomi @economista… -