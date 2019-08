Gasperini | «in Italia il calciomercato è un baraccone»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) Una telenovela più che una trattativa Più che una trattativa di mercato ormai sembra una telenovela. Lo scambio sull’asse Torino- Manchester tra Juventus e United, che nelle intenzioni dei due club dovrebbe portare Paulo Dybala in Premier e Romelu Lukaku in Serie A, non solo non è ancora diventato realtà ma si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo ed è diventato anche territorio di scontro tra i bianconeri e l’Inter. Fabiana Della Valle e Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport: inil mercato è un«In A sono state sballate totalmente le date, il nostro mercato da tre mesi è un: tutti parlano e nessuno fa niente. Gli inglesi, che ragionano per il calcio e non per il cinema, iniziano la Premier nello stesso giorno in cui chiudono il mercato: sono più essenziali di noi che ci troviamo a chiudere tutti gli affari negli ultimi 15 giorni. Una cosa che ...

