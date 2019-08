Fuorinorma a L’Isola del Cinema | la via neosperimentale del cinema italiano dal 4 al 7

Fonte : romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2019) “Sono sperimentali i film di cui parlo? Lo sono in quanto ricercano nuove strategie espressive diverse e opposte a quelle istituzionalizzate daldi finzione e documentario. Lo sono perché scoprono nuove ipotesi narrative, nuove strutture drammaturgiche, nuove opzioni di montaggio, di musica, di suono. Lo sono perché non gridano il loro budget, ma sussurrano dialogicamente per chi ancora vuole ascoltare”. Così Adriano Aprà, direttore del progetto, racconta lo spirito che anima il suo “festival espanso”, ospite per la seconda volta al Cinelab, dedel, con una selezione di film a ingresso gratuito. La manifestazione, curata da Adriano Aprà e dall’Associazione Culturale, ha come obiettivo quello di promuovere il recenteindipendente e sperimentale, troppo poco conosciuto e ancor meno visto, nella convinzione che rappresenti ...