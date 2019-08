Francia | “l’uomo volante” ha attraversato la Manica con il Flyboard

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Il campione di jet-ski francese noto come “l’uomo volante“, Franky Zapata, è riuscito nell’impresa: dieci giorni dopo il tentativo fallito, è riuscito ad attraversare il Canale dellaa bordo del suo, una sorta di “hoverboard” di sua invenzione, spinto da 5 reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo. E’ decollato alle 08:25 dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in, con l’obiettivo di attraversare i 35 km del Canale, a 15/20 metri dal ciglio dell’acqua, in piedi sulla sua piattaforma. In una ventina di minuti ha raggiunto Saint Margaret’s Bay, a Dove. E’ riuscito a planare senza problemi sulla piattaforma mobile in mezzo al mare per rifornirsi di cherosene: era il momento più complicato, quello che aveva pregiudicato il successo del precedente tentativo. L'articolo ...

