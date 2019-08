Francesca Fioretti | il ricordo di Davide Astori è struggente

Torna a sorridere Francesca Fioretti - la compagna di Davide Astori : Una didascalia breve ma molto intensa quella che accompagna l'ultima foto pubblicata, sul suo profilo Instagram, da Francesca Fioretti per raccontare del suo ultimo viaggio in Giordania. Un viaggio tanto voluto dalla compagna di Davide Astori, quanto un viaggio che l'ha aiutata a rileggersi dentro. Torna quindi a sorridere Francesca, compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni lo scorso marzo 2018 e per ...

I limiti ce li poniamo solo noi! Francesca Fioretti porta la piccola Vittoria in viaggio in Giordania : Francesca Fioretti, moglie del compianto Davide Astori, parte per un viaggio in Giordania con la loro figlioletta Vittoria. A più di un anno dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il giovane calciatore della Fiorentina morto all'improvviso nel sonno, Francesca Fioretti è in Giordania insieme alla piccola Vittoria, la bambina frutto del loro amore, che oggi ha tre anni. "La porto a stupirsi vedendo mondo", scrive sui social, dove ...

Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo! Il viaggio di Francesca Fioretti con la figlia dopo la morte di Astori : La foto tra le gigantesche montagne rosse di Petra, una mamma che tiene in braccio una bambina che osserva, rapita, la bellezza che si fissa lì dove punta lo sguardo. Francesca Fioretti, a poco più di un anno di distanza da quando il suo piccolo mondo si è sgretolato, da quando ha ricevuto una telefonata che ha segnato la sua vita, ha ripreso a viaggiare. Qualla bimba è Vittoria Astori, la figlia che ha avuto da Davide, difensore della ...

