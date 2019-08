Formula 2 | Mick Schumacher non sta nella pelle | “è speciale vincere dopo papà ha

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Il pilota tedesco ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto oggi in Gara-2 a Budapest, circuito su cui il padre ha trionfato quattro volte Un successo, il primo instagione d’esordio.trionfa in Gara-2 a Budapest, precedendo Matsushita e Sette Camara al termine di una gara perfetta, condotta in testa dall’inizio alla fine. AFP/LaPresse Un posto particolare dove ottenere il primo successo, considerando i trascorsi in Ungheria di Michael: “èqui doveha vinto 4 volte. Sono molto felice di aver vinto qui, stasera festeggerò con la mia famiglia, ci sono mia mamma, mia nonna, mia sorella e anche il suo ragazzo” le parole diin conferenza stampa. “Il supporto di FDA è molto importante. Sono molto grato a loro, sto migliorando molto grazie al loro supporto. La ...

