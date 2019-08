Formula 1 | Ricciardo penalizzato in Ungheria | l’australiano partirà dal fondo dello

Formula 1 - Sergio Perez si scaglia contro Daniel Ricciardo : “ha provato a fare qualcosa di folle…” : Il messicano non le ha mandate a dire al pilota della Renault al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria Scintille in pista e fuori tra Daniel Ricciardo e Sergio Perez, entrambi eliminati al termine della Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il messicano partirà diciassettesimo davanti al pilota della Renault, colpevole di aver rovinato con una manovra all’ultima curva la possibilità di accedere in ...

Formula 1 – Guai per Ricciardo : l’australiano trascinato in tribunale dal suo ex consulente : Ricciardo trascinato in tribunale: l’ex consulente del pilota australiano chiede un risarcimento di circa 11 milioni di euro Problemi per Daniel Ricciardo: alla vigilia dell’undicesimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, in programma domenica ad Hockenheim, l’australiano deve fare i conti con un imprevisto fastidioso. Ricciardo infatti è stato trascinato in tribunale dal suo ex consulente. Glenn Beavis richiede ...

Formula 1 – Un futuro a due ruote per Ricciardo? Sui social arrivano i complimenti di… Valentino Rossi [FOTO] : Daniel Ricciardo promosso dopo la prima lezione in pista sulle due ruote: sui social anche i complimenti di Valentino Rossi Daniel Ricciardo è stato protagonista di una giornata speciale in pista con Sete Gibernau: il pilota australiano di Formula 1 ha sfrecciato in pista in sella ad una moto, imitando i grandi campioni della MotoGp. Una giornata di puro divertimento, ad altissime velocità. Grazie ad Alpinestars Ricciardo ha potuto vivere ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo si dà alle moto : una prima volta straordinaria - in pista con Gibernau [VIDEO] : Daniel Ricciardo si improvvisa pilota di… moto: una prima volta speciale per l’australiano della Renault Un fine settimana indimenticabile per Daniel Ricciardo: il pilota australiano di Formula 1 è sceso in pista, ma questa volta per guidare una… due ruote. Una prima volta speciale per Ricciardo, che grazie ad Alpinestars ha vissuto un’esperienza unica, in moto. Il pilota australiano ha avuto l’onore e la ...

Formula 1 - Ricciardo si allontana dalla Renault : il pilota australiano spaventa la scuderia francese : Il pilota australiano ha sottolineato come al momento rifiuterebbe una eventuale proposta di rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020 Daniel Ricciardo allontana il rinnovo con la Renault, il pilota australiano infatti ha rivelato come al momento il prolungamento del suo contratto non sia la priorità. Photo4/LaPresse Il driver di Perth ha espresso le proprie valutazioni su questa prima metà di stagione, sottolineando come il suo ...

Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone - non manca la frecciatina a Red Bull : “8 anni fa ero un idiota! Rimpianti? Ecco la verità” : Daniel Ricciardo esilarante e sincero in conferenza stampa a Silverstone: le parole dell’australiano della Renault Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Archiviato il caos nato nella gara in Austria, i campioni delle quattro ruote sono già in terra inglese per il Gp di Gran Bretagna. Si è tenuta oggi a Silverstone la conferenza stampa piloti nella quale i campioni ...

Formula 1 - Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto : “vi dico la verità” : Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020. photo4/Lapresse Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato ...

Formula 1 - Ricciardo si prende gioco di Vettel in Austria : lo scherzo dell’australiano è esilarante [VIDEO] : Durante le interviste post gara, l’australiano stuzzica Vettel comparendogli alle spalle senza che il tedesco però se ne accorga Il dodicesimo posto ottenuto in Austria non ha tolto il sorriso a Daniel Ricciardo, protagonista di un siparietto davvero divertente nel post gara a Spielberg. Durante le interviste del parco chiuso, l’australiano trova il tempo per prendersi gioco di Vettel, comparendogli alle spalle e soffiandogli ...

Formula 1 - stilettata di Raikkonen a Ricciardo : “la penalità in Francia? Se ci fosse stato un muro…” : Il pilota finlandese ha sottolineato come la penalità inflitta a Ricciardo in Francia fosse in linea con il regolamento Kimi Raikkonen ‘conferma’ le penalità inflitte a Ricciardo, retrocesso dal settimo all’undicesimo posto al termine del Gp di Francia per alcune scorrettezze commesse nella parte finale di gara. Photo4/LaPresse Iceman è tornato a parlare del comportamento dell’australiano in pista, dicendosi ...

Formula 1 – Ricciardo sanzionato in Francia - Hamilton sbotta sui social : “questa non è una penalità” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha difeso il collega australiano, penalizzato al termine del Gp di Francia e retrocesso dalla settima all’undicesima posizione Dopo aver rovinato il Gp del Canada a Vettel, il Collegio dei Commissari di Gara ha fatto lo stesso con Daniel Ricciardo in Francia. L’australiano ha tagliato il traguardo in settima posizione, salvo poi retrocedere in undicesima per una doppia penalità inflittagli dai ...

Formula 1 – Ricciardo penalizzato di 10 secondi a Le Mans : l’australiano finisce in 11ª posizione : Daniel Ricciardo penalizzato di 10 secondi al termine del Gp di Le Mans: il pilota australiano punito dai commissari con 2 penalizzazioni di 5 secondi per essere andato oltre i limiti della pista nei sorpassi a Raikkonen e Norris Brutte notizie per Daniel Ricciardo al termine del Gp di Le Mans. Il pilota autraliano, arrivato 7°, è stato retrocesso in 11ª posizione a causa di una doppia penalità inflitta dal colleggio dei Commissari ...

Formula 1 - Ricciardo si esalta : “sento di aver acceso un bel fuoco - la Renault ha avuto un primo assaggio” : Il pilota della Renault ha parlato in vista del Gp di Francia, esprimendo le proprie positive sensazioni Il Gp del Canada ha lasciato ottime sensazioni in casa Renault, con Ricciardo e Hulkenberg finiti entrambi in zona punti al sesto e settimo posto. Piazzamenti importanti, che permettono alla scuderia francese di guardare con ottimismo alla gara di casa, in programma domenica a Le Castellet. Photo4/LaPresse Interrogato sulle proprie ...

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...