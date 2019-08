Formula 1 | la Mercedes attende solo di festeggiare il titolo | la nuova classifica

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.

Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole - le Mercedes inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp ...

Formula 1 – Allarme Hamilton : “Mercedes diversa fra FP3 e qualifiche! Ho lottato senza migliorare mai” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes sottolinea le difficoltà avute fra FP3 e qualifica sul tracciato di Budapest Solo un terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere, ma al termine del Q3 si è visto scavalcare da Max Verstappen, poleman di giornata, e dal ...

Formula 1 – Vettel deciso in Ungheria : “vicini alla Mercedes - abbiamo del potenziale. Salto di qualità Ferrari? Dico che…” : Sebastian Vettel ottimista per la gara del Gp d’Ungheria nonostante il 13° posto delle FP2: il pilota Ferrari convinto di poter accorciare il gap dalla Mercedes Solo un tredicesimo posto per Sebastian Vettel nelle FP2 del Gp d’Ungheria. Dopo la buona prova del Gp di Germania, con annessa rimonta dall’ultima alla seconda posizione, il pilota tedesco non sembra aver iniziato al meglio il weekend di Budapest, al quale però ...

Formula 1 - Gasly non si monta la testa : “Mercedes molto veloci - le Ferrari invece si sono nascoste” : Il pilota francese ha chiuso al comando la seconda sessione di libere, preparandosi dunque al meglio per la giornata di domani “credo che sarà una battaglia molto ravvicinata domani. Con queste condizioni imprevedibili è inutile stare molto a pensare, vedremo come andranno le cose“. Pierre Gasly è già concentrato su ciò che lo aspetta domani, quando a Budapest si tornerà in pista per le qualifiche del Gp ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba le Ferrari : “siamo competitivi - solo la Mercedes è un pizzico davanti” : Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzando solo la Mercedes davanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas si dà… all’alcol : “errore Hockenheim? Qualche birra per dimenticare…” : Valtteri Bottas ha commentato l’errore di Hockenheim e il modo particolare in cui ha cercato di ‘dimenticare’: Qualche birra e un giro in bici hanno permesso al finlandese si non abbattersi La Mercedes cerca di dimenticare il Gp di Germania il più in fretta possibile. La scuderia tedesca ha ottenuto uno dei peggiori risultati degli ultimi anni, proprio nella gara di casa, nella quale si festeggiavano i 125 del marchio: ...

Formula 1 – Netflix dietro le quinte dei box Mercedes nel weekend di Hockenheim - la rivelazione di Hamilton : “non darò il permesso” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp della Germania: il britannico della Mercedes non darà il consenso a Netflix per usare le immagini girate dietro le quinte del box delle Frecce Argento ad Hockenheim Il Gp della Germania non è stato soddisfacente per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso la sua gara solo all’undicesimo posto, per poi salire al nono grazie alle penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo. Il campione del ...

Formula 1 - nominato il sostituto di Niki Lauda : scelto il nuovo presidente non esecutivo della Mercedes : Il team campione del mondo ha nominato il sostituto di Niki Lauda a due mesi dalla sua scomparsa La Mercedes guarda al dopo Niki Lauda, scegliendo colui che ricoprirà il ruolo che è stato dell’ex pilota austriaco dal 2013 fino alla sua morte. LaPresse/Photo4 Il nuovo presidente non esecutivo del team di Brackley sarà Markus Schafer, già membro del CdA di Daimler AG e responsabile della ricerca di gruppo e dello sviluppo delle ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [FOTO] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

Formula 1 – Giornata nera per le Mercedes ad Hockenheim : Niki Lauda dà la motivazione giusta al team - il post social è commovente [FOTO] : Disastro Mercedes ad Hockenheim, ma il team della Frecce Argento non si butta giù: ritrovata nelle parole di Niki Lauda la motivazione giusta per risollevarsi Gara amara, amarissima, quella di ieri ad Hockenheim per la Mercedes: nella seconda gara di casa delle Frecce Argento, Valtteri Bottas si è schiantato contro le barriere, distruggendo la sua monoposto e quindi dicendo addio ad ogni speranza di podio, Lewis Hamilton, dopo aver ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Formula 1 – Leclerc contro le barriere in Germania! Il pilota Ferrari fatto fuori dal… cartellone Mercedes [VIDEO] : Charles Leclerc fuori all’ultima curva dopo il 29° giro del Gp di Germania: il pilota Ferrari sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e abbandona la corsa Incredibile quanto accaduto al termine del 29° giro del Gp di Germania. Uno strepitoso Charles Leclerc, secondo in rimonta e con il tempo più veloce in pista, è finito fuori pista all’ultima curva, sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e ...