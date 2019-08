Formula 1 | Gp di Ungheria | l’illusione è svanita

Formula 1 – La pausa estiva ed il Gp d’Ungheria - Binotto non ha dubbi : “vi spiego perchè abbiamo preso un minuto : Binotto sincero al termine del Gp d’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo la gara di oggi a Budapest, in vista della pausa estiva Gara non troppo soddisfacente oggi per la Ferrari in Ungheria: nonostante il terzo posto di Sebastian Vettel, alle spalle di Hamilton e Verstappen, il team di Maranello ha molto su cui pensare e tanto lavoro da fare in vista della seconda metà della stagione. La Ferrari va in vacanza con ...

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...

Formula 1 : Verstappen s'inchina - in Ungheria vince Hamilton : Finisce con una nuova vittoria per le frecce d'argento la gara di Ungheria del Campionato di Formula 1, a trionfare con un sorpasso mozzafiato a tre giri dalla fine è il pilota inglese Luis Hamilton su Mercedes che riesce a mettere in atto con la sua squadra una strategia praticamente perfetta, beffando un battagliero e mai domo Max Verstappen su Redbull. Terzo e a podio il pilota Ferrari Sebastial Vettel, quarto il compagno di squadra Charles ...

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

Formula 1 - Hamilton sempre più verso il sesto titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria : Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 : Per la Mercedes è la decima vittoria in questo Mondiale: solo la Red Bull di Max Verstappen sembra riuscire a tenere il passo

Formula 1 – Semafori spenti a Budapest - scatta il Gran Premio d’Ungheria : il VIDEO della partenza : E’ cominciato il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen guida il gruppo dopo aver ottenuto ieri la prima pole in carriera Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è finalmente cominciato, Semafori spenti a Budapest e spettacolo che può cominciare, con Max Verstappen davanti a tutti dopo la prima pole in carriera ottenuta nella giornata di ieri. Mercedes subito dietro all’olandese, mentre ...

Formula 1 - Ricciardo penalizzato in Ungheria : l’australiano partirà dal fondo dello schieramento : La Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla monoposto dell’australiano, incorrendo così in penalità Niente diciottesima posizione per Daniel Ricciardo, l’australiano infatti partirà ultimo sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Viste le pessime qualifiche dell’ex Red Bull, la Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla propria monoposto, dotandola di nuove MGU-H, MGU-K, turbo, motore a ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 : l'impresa i Ungheria - nel nome del padre : prima vittoria in carriera per Mick Schumacher in Formula 2. Il 20enne figlio d’arte e già membro della Ferrari Driver Academy si è imposto in Ungheria dopo essere scattato dalla pole in gara 2. Schumi jr, primogenito del sette volte campione del mondo della F1 Michael, ha tagliato il traguardo dava

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 in TV e in streaming : L'ultimo Gran Premio prima della sosta estiva della Formula 1 si corre nel primo pomeriggio: le informazioni e i link per seguirlo in diretta o in differita

Diretta Formula 1/ F1 Gara live : vincitore e podio - Gp Ungheria 2019 - : Diretta Formula 1, F1 Gara live: nel Gp Ungheria 2019 Lewis Hamilton e la Mercedes cercano di tornare alla vittoria dopo lo scivolone in Germania.

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Ungheria in Tv e streaming : Nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula Uno, in programma in Ungheria, ultima gara per i protagonisti del Circus prima della pausa estiva. Il dominio in classifica di Lewis Hamilton non sembra essere in duscissione, sempre più vicino alla conquista di un nuovo titolo in carriera, ma Sebastian Vettel, che qui ha vinto per due […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Ungheria in Tv e streaming è stato realizzato da ...

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.

Formula 1 – Binotto per nulla sorpreso dal risultato delle qualifiche in Ungheria : “sapevamo di non essere favoriti - ma…” : Mattia Binotto sincero dopo le qualifiche del Gp dell’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo il quarto e quinto posto di Leclerc e Vettel qualifiche non troppo soddisfacenti per la Ferrari oggi all’Hungaroring: Leclerc e Vettel hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, con il giovane monegasco che ha commesso un nuovo imperdonabile errore in Q1. photo4/Lapresse Al termine del sabato di qualifiche non è ...