Formula 1 | Gp di Budapest | davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel

Formula 1 – Semafori spenti a Budapest - scatta il Gran Premio d’Ungheria : il VIDEO della partenza : E’ cominciato il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen guida il gruppo dopo aver ottenuto ieri la prima pole in carriera Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è finalmente cominciato, Semafori spenti a Budapest e spettacolo che può cominciare, con Max Verstappen davanti a tutti dopo la prima pole in carriera ottenuta nella giornata di ieri. Mercedes subito dietro all’olandese, mentre ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 2 - il dolce sapore della prima volta per Mick Schumacher : il tedesco conquista Gara-2 a Budapest : prima vittoria in Formula 2 per il figlio del Kaiser, che si prende Gara-2 del Gp d’Ungheria davanti a Matsushita e Sette Camara Mick Schumacher conquista la prima vittoria in Formula 2, imponendosi in Gara-2 nel Gp d’Ungheria. Scattato dalla pole position dopo l’ottava posizione nella Feature Race di ieri, il tedesco non lascia scampo ai rivali, dominando dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo davanti a ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Budapest : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Red Bull davanti a tutti [TEMPI] : Si è conclusa la seconda sessione di prove libere a Budapest, le due Red Bull al comando davanti a Hamilton e Bottas. Staccate le Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria si chiude con le due Red Bull davanti a tutti, abili a dominare una seconda sessione condizionata dalla pioggia. Pierre Gasly fa segnare il miglior tempo, fermando il crono sull’1:17.854, precedendo il compagno di squadra Max Verstappen di ...