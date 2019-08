Formula 1 | clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria | la Mercedes pronta a scaricare

Fonte : sportfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Dopo il successo di Hamilton inha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, lariparte di slancio in, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo sull’Hungaroring. Un successo voluto e conquistato dalla, come sottolineato da Totoai microfoni di Sky Sport. Il team principal austriaco si è anche soffermato sul futuro di Bottas, paventando una sostituzione con Ocon: “sapevamo che avremmo finito secondi se non avessimo escogitato qualcosa, non pensavamo potesse funzionare e invece ce l’abbiamo fatta. E’ una grande vittoria per Lewis e per la squadra, ...

Ftbnews24 : #Neymar - il #PSG vende facile! Clamorosa e sorprendente la formula per arrivare al brasiliano ???? ---> LEGGI QUI:… - Remo36687338 : @Torrenapoli1 Intanto se ne devi fare 2 e prenderne uno in prestito (in caso di esito negativo dell’affare james) u… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Formula 1, bomba di Giorgio Terruzzi: 'Operazione clamorosa e segreta', ecco dove finisce Lewis Hamilton https://t.co… -