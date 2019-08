FIFA 20 | Svelate quattro nuove carte Ones To Watch

FIFA 20 : Svelate le licenze esclusive : EA Sports ha da poco divulgato una serie di informazioni riguardanti alcune delle licenze esclusive che saranno presenti nel simulatore calcistico FIFA 20. Autenticità senza rivali EA SPORTS FIFA 20 ti offre più di 30 campionati ufficiali, oltre 700 squadre e oltre 17.000 giocatori autentici. Gioca in uno dei 90 stadi con licenza in tutto il mondo e sperimenta l’accesso esclusivo alle più... Source

FIFA 20 : Svelate due nuove Icons : EA Sports ha annunciato due nuove Icons che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. Il difensore olandese Ronald Koeman e l’attaccante inglese Ian Wright faranno parte del roster ufficiale delle Icons . FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e... Source

FIFA 20 : Svelate le prime carte Ones To Watch : EA Sports pochi istanti fa ha ufficializzato le prime quattro carte Ones To Watch ( OTW ). Inoltre è stato comunicato che il prossimo 31 Luglio saranno divulgate alcune notizie ufficiali riguardanti la modalità FIFA 20 Ultimate Team. Eden HazardLuka JovicJoao FelixThorgan Hazard FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source