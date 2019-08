Favola della domenica – Il segreto svelato

Chi era Judy Garland : la Favola triste della diva hollywoodiana : Nel trailer appena diffuso dalla produzione del film Judy, un’irriconoscibile Renée Zellweger si cala nei panni scomodi di Judy Garland, incarnando il talento, ma anche i tormenti, di una delle più brillanti stelle della storia di Hollywood. Aveva solo dodici anni Frances Ethel Gumm, quando iniziò ad esibirsi in giro per l’America in coppia con la sorella, e venne notata da un talent scout della Metro Goldwyn Mayer. Sebbene così giovane, quella ...

Coppa D’Africa - si ferma la corsa della Favola Benin : il Senegal vince di misura e vola in semifinale : Non riesce l’impresa alla favola Benin, la sua avventura in Coppa d’Africa si conclude ai quarti di finale. Il Senegal di Gomis, Koulibaly, Mane, Niang e Keita ha la meglio ed è la prima semifinalista della competizione. Vittoria, però, non senza qualche fatica, visto che la rete, l’unica, decisiva, arriva soltanto al 69′: a segno Gueye. Tra poco meno di un’ora l’altra semifinale tra Nigeria e ...

Chi era Judy Garland : la Favola triste della diva hollywoodiana : Nel trailer appena diffuso dalla produzione del film Judy, un’irriconoscibile Renée Zellweger si cala nei panni scomodi di Judy Garland, incarnando il talento, ma anche i tormenti, di una delle più brillanti stelle della storia di Hollywood. Aveva solo dodici anni Frances Ethel Gumm, quando iniziò ad esibirsi in giro per l’America in coppia con la sorella, e venne notata da un talent scout della Metro Goldwyn Mayer. Sebbene così giovane, quella ...

Matrimonio da Favola per la modella Paola Turani : L'influencer ha sposato il suo storico fidanzato Riccardo Serpella. Tanti i vip presenti alle nozze.

Favola della domenica – La Stella : C’era una volta un bambino di nome Ricky che aveva un papà astronomo. Per questo, si fermava spesso a giocare nei dintorni dell’Osservatorio di Saint Barthélemy. Una sera si addormentò e sognò una Stella. Si trattava di un minuscolo frammento luminoso come il sole che era caduto sulla terra fermandosi a qualche chilometro dal suolo. Ricky le chiese: ‘Posso prendere il mio cannocchiale per vederti ingrandita e studiarti un po’?’ ‘Fai pure’. ‘Come ...

Per Ultimo è il giorno della Favola allo Stadio Olimpico - un sogno che diventa realtà con l’ansia di chi “c’ha er core bono” : "A Nì... Nun te svejà...che voi cercà de capì? Nun te fa troppe domande... rilassate", inizia così la lettera che Ultimo scrive a se stesso quando al concerto allo Stadio Olimpico di Roma mancano ormai solo poche ore. Quel sogno nel cassetto oggi diventa realtà e Ultimo condivide sui social emozioni, paure, ansie la notte prima dello Stadio della sua città, quello in cui di recava con gli amici a vedere concerti e partite, quando la sua ...

Grace - la Favola triste della principessa prigioniera di due auto : Benny Casadei Lucchi «Yes». A volte un «sì» diventa il più importante dei «no». Grace lo pronunciò con un filo di voce. Stanca. Preoccupata. Non era abituata ai copioni senza un finale già scritto. La truccatrice aveva impiegato un'ora per nasconderle le occhiaie. La sarta molto di più. Aveva rimesso mano al vestito da sposa. In pochi giorni, dall'arrivo a Monte Carlo, Grace aveva perso due chili. Troppi per il suo corpo slanciato. ...