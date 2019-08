F2 | GP Ungheria 2019 | Mick Schumacher show | il figlio d’arte vince la sprint race! Primo

F1 - GP Ungheria 2019 : a che ora inizia la gara e come vederla in tv su Sky e TV8. La guida completa e lo streaming : Alle ore 15.10 di oggi domenica 4 agosto scatterà il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1 che si correrà all’Hungaroring su asfalto verosimilmente bagnato dopo il maltempo che aveva caratterizzato la giornata di venerdì. Si preannuncia un grande spettacolo in terra magiara dove andrà in scena una gara molto incerta visto quanto successo in qualifica con i piloti molto vicini tra loro e oggi pronti a darsi battaglia per la ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le previsioni meteo per la gara. Splende il sole sull’Hungaroring : Sarà gara asciutta al GP di Ungheria di F1, che scatterà questo pomeriggio alle ore 15.10. Dopo che la pioggia ha condizionato pesantemente lo scorso Gran Premio in Germania e anche le prove libere di questo week-end, non ci sarà alcun rischio per la gara odierna, in cui ci attende una battaglia spettacolare tra Max Verstappen, che per la prima volta partirà dalla pole position, le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Ferrari di ...

F1 - GP Ungheria 2019 : cinque piloti pronti a vincere - tante variabili - per una gara da non perdere : Se gli ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno, ovvero i Gran Premi di Austria, Gran Bretagna e soprattutto Germania, ci hanno regalato emozioni a pioggia, beh, anche la gara di oggi all’Hungaroring, sembra nascere sotto i migliori auspici. Il GP dell’Ungheria 2019 si annuncia quanto mai imprevedibile ed emozionante, e le motivazioni sono davvero numerose. In primo luogo vedremo in pole position, per la prima volta nella sua ...

F1 - GP Ungheria 2019 : il dualismo Leclerc-Vettel affascina ma la velocità della Ferrari preoccupa : 28 millesimi, meno di un battito di ciglia, una grandezza insignificante: questo il distacco tra il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring le due Rosse si sono contese il quarto e il quinto posto del time-attack e il dualismo tra i due alfieri di Maranello si è animato. I sostenitori di Leclerc, che già ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Qualifiche strane - ho perso feeling con la Mercedes” : Non può e non deve essere soddisfatto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico, leader della classifica iridata, non è riuscito a esprimere il meglio dalla propria Mercedes, venendo battuto dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dal compagno di team Valtteri Bottas. Un time-attack che non ha sorriso, come molti invece si aspettavano, all’asso ...