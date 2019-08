Evenepoel | il ciclismo e il Belgio scoprono il nuovo Merckx

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2019) Remcoha vinto ieri la prima grande classica corsa in carriera staccando tutti, a San Sebástian, con 38” di vantaggio su un gruppetto regolato da Van Avermaet. Sul traguardo è scoppiato a piangere. È la quarta vittoria nel suo primo anno da professionista. Ha già vinto i Mondiali a cronometro e in linea. I giornali belgi lo aspettano come il. Chi è. Figlio di Patrick, corridore professionista con la Collstrop. Giocava a calcio nelle giovanili dell’Anderlecht e poi del PSV Eindhoven perché suo padre non voleva che facesse il corridore. È stato capitano della Nazionale belga under 16. È il primo corridore cui è riuscita l’accoppiata l’oro iridato juniores in linea e a cronometro: a Innsbruck nel 2018. La sua definitiva esplosione arriva nell’anno in cui il Tour è stato vinto da Egan Bernal, 22 anni, il più giovane a imporsi in Francia dal 1909. Il ...

