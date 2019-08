EuroGames | i Giochi senza Frontiere Mediaset a settembre su Canale 5 | il primo promo

Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019) Si avvicina il debutto di, la versionedegli storici, al via asu5 con Ilary Blasi alla conduzione e Alvin a supporto. Il, a rotazione da qualche giorno sulle reti, non nasconde affatto i 'nobili progenitori', queiche tanto fecero divertire i telespettatori Rai negli anni '80 e per buona parte dei '90. Il, infatti, si apre con l'iconico "trois, deux, un', il conto alla rovescia in francese (lingua olimpica per eccellenza, oggi affiancata dal veicolare inglese) che caratterizzava l'inizio di ogni gara scandito dai giudici Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi (quest'ultimo reso 'immortale' anche dalle prime edizioni dei Mai dire... della Gialappa's Band) e sceglie come colonna sonora proprio la sigla dei. Una citazione semplice da cogliere per chi si è divertito con i'impossibili' ...

