Elettra Lamborghini | perde la pazienza e interrompe lo show Lo sfogo su Instagram

Elettra Lamborghini ferma lo show : “Le mie ragazze erano in pericolo” : Elettra Lamborghini: “Stasera ho dovuto fermare il mio show”. Ecco che cosa è successo “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” recita una celebre canzone ed Elettra Lamborghini ne è l’incarnazione perfetta. La cantante di Pem Pem è una ragazza con la testa ben fissa sulle spalle e che tiene molto ai suoi fan […] L'articolo Elettra Lamborghini ferma lo show: “Le mie ragazze erano in pericolo” ...

“È vergognoso!”. Elettra Lamborghini crea scalpore con il suo lato b. E si scatena anche la politica : Nuova polemica generata da Elettra Lamborghini, la coach di The Voice of Italy, cantante, soubrette e show girl irriverente e polemica. Che è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per via di una sua performance musicale, eseguita sul palco dell’Home Venice Festival. Si tratta di un evento culturale, organizzato a luglio, e presentato come “il rinascimento dei festival italiani”, dove la cantante è stata appunto invitata creando ...

Il lato B di Elettra Lamborghini scatena la polemica a Venezia : L'ereditiera ed esponente della cultura reggaeton in Italia è finita nel mirino delle critiche social, a seguito della pubblicazione di un video della sua performance eseguita all'Home Venice Festival. La coach di The Voice of Italy più amata dagli italiani, Elettra Lamborghini, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media, per via della sua ultima performance eseguita sul palco dell'Home Venice Festival. Lo scorso 14 luglio, la ...

Elettra Lamborghini ft. Guè Pequeno : fuori ora il video di “Fanfare” : Suonano le fanfare The post Elettra Lamborghini ft. Guè Pequeno: fuori ora il video di “Fanfare” appeared first on News Mtv Italia.

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : si sfidano Elettra Lamborghini - Ghali e Cristina D'Avena : Nuova puntata in seconda serata dello show di Rai 2 condotto da Enrico Lucci. Concorrenti di oggi: Elettra Lamborghini, Ghali e Cristina D'Avena.

Elettra Lamborghini : "Si bomba solo con il proprio ragazzo. Non datela in giro. La vostra patata è importante" : Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini, diretta dalla propria ginecologa, ha voluto lanciare un messaggio molto importante a tutte le sue giovani fan per la prevenzione di alcune patologie legate all'apparato riproduttivo femminile e al sesso occasionale. La cantante, idolo di molte ragazzine, ha voluto ribadire, in maniera leggera ma efficace, l'importanza della protezione:prosegui la letturaElettra Lamborghini: "Si bomba solo con il proprio ...

Elettra Lamborghini si fa male sul palco durante il concerto : “Ho sentito tutto il sangue in bocca - ora non riesco a parlare” : Elettra Lamborghini ha avuto un incidente mentre si stava esibendo sul palco durante il suo ultimo concerto al Forum di Assago. Sul momento nessuno si è accorto di nulla ma le conseguenze si stanno facendo sentire ora, come la stessa rapper ha spiegato nelle sue storie di Instagram. Mentre stava cantando infatti, Elettra si è colpita involontariamente al volto con il microfono che teneva in mano: una botta molto forte, che le ha rotto il ...

Elettra Lamborghini - incidente sul palco durante il concerto : La cantante ha raccontato sui social la disavventura che l'ha vista protagonista durante un live degli scorsi giorni e che le ha provocato una brutta infezione. La cantante Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi fan l’incidente avvenuto nelle scorse sere durante un suo concerto dal vivo. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la rapper ha raccontato di essersi colpita al volto con il microfono. Un incidente simile a ...

Fanfare è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini feat. Guè Pequeno - allusioni e reggaeton dal sapore d’estate (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini arriva in pieno luglio, quando impazzano i tempi delle grandi adunate in spiaggia e delle passeggiate digestive nel lungomare. Fanfare sarà in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio, nel pieno corso dell'estate per aggiungersi alla lunga lista di tormentoni reggaeton sparati dalle casse delle utilitarie da pilotare con un braccio fuori mentre si sfoggiano epidermidi ravvivate dal sole e sguardi ...

Io una fi** di legno! Le dichiarazioni bollenti di Elettra Lamborghini : È una Elettra Lamborghini assolutamente sfrenata quella che a Vanity Fair si racconta e mette a nudo gran parte del suo passato. Facendo vedere a tutti, per chi non lo avesse ancora capito, di che pasta è fatta. Sguardo fisso, altezzosa, con idee sempre scomode e un modo di manifestarle assolutamente non convenzionale. Anche se si parla di lei, anche se a volte potrebbe mettersi in cattiva luce. Una delle sue doti migliori, infatti, è ...

Vorrei adottare una bimba africana! La confessione di Elettra Lamborghini : Il video del nuovo singolo di Elettra Lamborghini, in collaborazione con Pitbull, è alla posizione #1 tra le tendenze su YouTube Italia. La rivelazione dell'ultima edizione di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini, si è raccontata come una giovane donna tutt'altro che aggressiva, in un'intervista concessa a Vanity Fair. \\La giudice di The Voice 2019 al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio ha infatti confidato che da ...

Lo fa nella Jacuzzi! Elettra Lamborghini e il video super sexy : Se c’è una cosa che Elettra Lamborghini sa fa davvero ma davvero bene… beh, quello è il twerking. “The queen”, qualcuno la chiama per il modo in cui riesce a far ondeggiare il suo generoso lato b. Ora però, grazie alla recente esperienza come giudice di The Voice of Italy su Rai Due, Elettra Lamborghini si è fatta conoscere ancora meglio dal grande pubblico. La giovane ereditiera ha così dato prova del suo impegno come protagonista televisiva, a ...

Elettra Lamborghini se fosse per me mollerei tutto per andare in Africa : Elettra Lamborghini suo look potrebbe far pensare a una ragazza trasgressiva, ma Elettra confessa di fare una vita morigerata, seguendo le regole che le ha dato la famiglia. Innamorata del deejay Afrojack, ha ammesso di non fumare, non bere e non usare alcun tipo di droga. I video delle sue canzoni e il suo account “Instagram” regalano un’immagine diversa: “Se non lavoro vado in giro struccata, più coperta ha fatto sapere in un’intervista a ...

Elettra Lamborghini mollerei tutto per andare in Africa : Al programma “The Voice” Elettra Lamborghini si è fatta conoscere dal grande pubblico dando una buona prova nel suo primo impegno televisivo. Il suo look potrebbe far pensare a una ragazza trasgressiva, ma Elettra confessa di fare una vita morigerata, seguendo le regole che le ha dato la famiglia. Innamorata del deejay Afrojack, ha ammesso di non fumare, non bere e non usare alcun tipo di droga. I video delle sue canzoni e il suo account ...