È morto a 93 anni Nuon Chea | ideologo degli Khmer Rossi

Jacopo se n’è andato - è morto giocando a calcio tradito dal cuore : aveva 22 anni : Il quartiere di Udine Est è in lutto per la scomparsa di Jacopo Lorenzo Capace, 22enne, morto sabato per le conseguenze di un malore che l'aveva colpito il giorno precedente mentre giocava nel campetto sotto casa. Jacopo Lorenzo Capace aveva 22 anni e nulla faceva pensare a quello che sarebbe successo. Jacopo era conosciuto e amato da tutti, per la sua battuta sempre pronta, per quella passione per il calcio che sapeva trasmettere a tutte le ...

Lucca : morto il piccolo Tommaso - il bimbo di 2 anni caduto nella piscina in casa : Il bimbo era stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove ha combattuto per oltre 48 ore nel reparto di rianimazione prima di spegnersi per sempre. Come ultimo gesto i genitori del bimbo hanno acconsentito all’espianto degli organi per donarli e dare ad altri bambini una nuova vita e una nuova speranza. Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Tommaso, il bambino è morto sabato pomeriggio all’ospedale pediatrico Opa di Massa dove era ...

“Addio Seb”. Avrebbe compiuto 15 anni tra poco : morto in sella alla sua moto : “Il compleanno di Sebastiano Suzzi sarebbe stato a settembre: 15 anni». Così dice il coetaneo Alex, ai bordi della strada, al Resto del Carlino con il lenzuolo che copre il cadavere del compagno di classe che ieri pomeriggio è morto sulla via Cervese, nel cuore dell’abitato di Sant’Egidio. Il suo ‘cinquantino’ è parcheggiato vicino a quello dell’altro compagno caduto dalla moto che si è ferito leggermente. Sullo sfondo vicino al lenzuolo ...

Il mondo del wrestling è in lutto : all’età di 76 anni è morto Harley Race : Dopo aver lottato per diverso tempo contro un tumore ai polmoni, l'ex leggenda del wrestling è morto nelle scorse ore a causa di alcune complicazioni legate alla sua malattia. La sua scomparsa ha ovviamente colpito e gettato nello sconforto tutto il mondo della WWE e tutti i suoi numerosi appassionati. Entrato nella Hall of Fame nel 2004, Race era riuscito a raggiungere grandi risultati nel corso della sua carriera e nelle diverse ...

Lutto nella MotoGp : Luca Semprini è morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni : È una notizia che scuote tutto il mondo della MotoGp. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca. Luca Semprini, giornalista e addetto stampa Ducati in MotoGp, è morto nella notte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.\\ Luca è morto nella notte, ...

Grant Thompson morto a 38 anni in un incidente in parapendio : addio alla star di YouTube : È morto a 38 anni in un incidente con il parapendio Grant Thompson, star di YouTube e creatore del canale “King of Random” – che conta oltre 11 milioni di iscritti-. A dare la notizia è stato il fratello che ha confermato ai media statunitensi la scomparsa dell’influencer americano: era andato a fare una gita al San Hollow State Park, in Utah, negli Stati Uniti, ma non è più tornato a casa. Non vedendolo rientrare e non ...

Vicenza - Giulio morto a 3 anni nel giro di 12 ore : “Per il medico bastava acqua e zucchero” : Le parole dei genitori del piccolo Giulio, il bambino di 3 anni morto nel giro di poche ore dopo che è stato portato due volte all’ospedale Santorso, nel Vicentino. Aveva dolori alla pancia ed è arrivato in ospedale debilitato, ma poco dopo è stato dimesso: “Avrebbero potuto fare qualche esame in più”. Un bambino forte, sano, che correva tutti i giorni su e giù, e che poi è morto una manciata di ore dopo aver avvertito dei primi dolori e dopo ...

“Addio Filippo”. morto contro un palo - aveva compiuto 21 anni una settima fa : Incidente mortale per un centauro lunedì scorso intorno alle 20 in via Piave a Saonara, in provincia di Padova. A perdere la vita è stato il ventunenne Filippo Gobbo che abitava in via Morosini, non distante dal luogo del tragico incidente. Filippo Gobbo, 21 anni, stava percorrendo via Piave a Tombelle di Saonara, in provincia di Padova, quando per cause ancora in via di accertamento della polizia stradale del distaccamento Piove di Sacco ha ...