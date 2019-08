Esodo estivo - Domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane. Possibili code anche per sciopero lavoratori autostrade : domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane. Per chi si mette in viaggio in queste ore, l’ Esodo estivo e lo sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali ha provocato diversi rallentamenti: traffico sostenuto in uscita dalle grandi città del nord, con rallentamenti significativi sull’A1 e sulla A14 verso sud. Altre Possibili code potrebbero registrarsi alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero ...

Sciopero dei casellanti. Domenica bollino nero per i trasporti : Stefano Damiano È iniziato il primo esodo d'agosto e per il traffico potrebbe essere in fine settimana d'inferno con lo Sciopero dei casellanti previsto Domenica 4 agosto È in arrivo il primo esodo di agosto con le solite lunghe file in autostrada ma Domenica 4 agosto potrebbe essere una giornata davvero da incbuo per il traffico, con lo Sciopero dei casellanti in autostrada. L'agitazione sarà articolato in turni di quattro ore ed è ...